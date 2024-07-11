Фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на ее концерте: что известно

Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе привел к сейсмической активности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сейсмологическую службу Швейцарии ( SED).
Так, отмечается, что аналогичный феномен можно наблюдать на концертах других звезд и футбольных матчах.
На стадионе, где выступала певица, собрались 50 тысяч поклонников, и их синхронные прыжки и танцы вызвали сейсмические колебания.
Пик активности пришелся на начало концерта, сразу после выхода Тейлор на сцену.
Толчки фиксировались в радиусе шести километров от места проведения мероприятия.
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Сейсмологи отмечают, что подобные колебания вызваны синхронными прыжками и танцами зрителей.
Это не первый случай, когда массовые мероприятия приводят к локальным сейсмическим явлениям.
В американском Сиэтле во время концерта Тейлор Свифт в рамках The Eras Tour, сейсмологи также зафиксировали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Ранее мы писали, что на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка.
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