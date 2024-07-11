Фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на ее концерте: что известно

Так, отмечается, что аналогичный феномен можно наблюдать на концертах других звезд и футбольных матчах.

На стадионе, где выступала певица, собрались 50 тысяч поклонников, и их синхронные прыжки и танцы вызвали сейсмические колебания.

Пик активности пришелся на начало концерта, сразу после выхода Тейлор на сцену.

Толчки фиксировались в радиусе шести километров от места проведения мероприятия.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Что нужно знать

Сейсмологи отмечают, что подобные колебания вызваны синхронными прыжками и танцами зрителей.

Это не первый случай, когда массовые мероприятия приводят к локальным сейсмическим явлениям.

В американском Сиэтле во время концерта Тейлор Свифт в рамках The Eras Tour, сейсмологи также зафиксировали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)