Фанаты в недоумении: сценарист "Квартала 95" впервые показал свою супругу (фото)

Валерий Жидков (фото: kvartal95.com)

Сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков впервые показал общественности свою супругу

Автор шуток для студии "Квартал 95" Валерий Жидков спустя долгое время впервые вышел в свет со своей женой Марией. Об этом сообщает Clutch.

Как известно, звезда студии не афиширует свою личную жизнь, поэтому старается не комментировать вопросы, связанные с его супругой. О том, как выглядит его возлюбленная никто не знал. Сейчас же Жидков впервые в компании своей супруги Марии появился на светском мероприятии в честь 15-летия журнала Viva. Пара появилась на красной дорожке и с невероятным удовольствием позировала фотографам.

Валерий Жидков впервые показал свою жену (фото: clutch.ua)

Следует отметить, что Валерий и Мария выбрали для мероприятия довольно сдержанные наряды. Пара оделась в соответствии с заявленным дресс-кодом black tie creative. Сценарист надел классический смокинг и белую рубашку, а его великолепная супруга выбрала "пушистое" платье черного цвета, длиной ниже колена с прозрачным верхом.

В сети посчитали, что супруга Валерия Жидкова похожа на его коллегу по цеху - Елену Кравец.

Ранее Жидков признавался, что супруга помогает ему в написании сценариев.

"С женой за работой мы видимся не так часто, как хотелось бы, потому что в основном пишу я в офисе. Естественно, я с ней советуюсь, когда бывают у меня какие-то сомнения, она что-то подсказывает", - рассказал он в интервью изданию Viva.

Также звезда "Квартала 95" рассказал о том, как он познакомился со своей супругой.

"Из-за КВНа я очень сильно запустил учебу, и, несмотря на лояльность декана факультета и ректора, которую я заработал благодаря своим творческим достижениям (на тот момент мы представляли университет уже не только в России, но и на территории всего СНГ), не все преподаватели шли навстречу. Мое отставание дошло до неприличия, за пять лет я не успел получить диплом, поэтому остался еще на один академический год. Вот как раз тогда жена поступила в этот же университет учиться, то есть она была на первом курсе, а я – на шестом. Познакомились мы с ней на почве творчества. Маша занималась народными танцами, пришла в коллектив "Студенческая весна". Я там уже был прожженным, матерым специалистом в плане творчества. Видимо, я ее каким-то образом смог покорить. И с тех пор, а это был, по-моему, далекий 97 год, мы вместе", - отметил Валерий Жидков.

Стоит отметить, что Валерий Жидков и Мария состоят в браке более 16 лет.