Фанати в подиві: сценарист "Кварталу 95" вперше показав свою дружину (фото)

Валерій Жидков (фото: kvartal95.com)

Сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков вперше показав громадськості свою дружину

Автор жартів для студії "Квартал 95" Валерій Жидков через довгий час вперше вийшов у світ зі своєю дружиною Марією. Про це повідомляє Clutch.

Як відомо, зірка студії не афішує своє особисте життя, тому намагається не коментувати питання, пов'язані з його дружиною. Про те, як виглядає його кохана ніхто не знав. Зараз же Жидков вперше в компанії своєї дружини Марії з'явився на світському заході в честь 15-річчя журналу Viva. Пара з'явилася на червоній доріжці і з неймовірним задоволенням позувала фотографам.

Валерій Жидков вперше показав свою дружину (фото: clutch.ua)

Слід зазначити, що Валерій і Марія вибрали для заходу досить стримане вбрання. Пара одяглася відповідно до заявленого дрес-коду black tie creative. Сценарист вбрався у класичний смокінг і білу сорочку, а його чудова дружина обрала "пухнасту" сукню чорного кольору, довжиною нижче коліна з прозорим верхом.

У мережі порахували, що дружина Валерія Жидкова схожа на його колегу по цеху - Олену Кравець.

Раніше Жидков зізнавався, що дружина допомагає йому в написанні сценаріїв.

"З дружиною за роботою ми бачимося не так часто, як хотілося б, тому що в основному пишу я в офісі. Звичайно, я раджуся з нею, коли бувають у мене якісь сумніви, вона щось підказує", - розповів він в інтерв'ю виданню Viva.

Також зірка "95 Кварталу" розповів про те, як він познайомився зі своєю дружиною.

"Через КВН я дуже сильно запустив навчання, і, незважаючи на лояльність декана факультету і ректора, яку я заробив завдяки своїм творчим досягненням (на той момент ми представляли університет вже не тільки в Росії, але і на території всього СНД), не всі викладачі йшли назустріч. Моє відставання дійшло до непристойності, за п'ять років я не встиг отримати диплом, тому залишився ще на один академічний рік. От саме тоді дружина вступила в цей же університет вчитися, тобто вона була на першому курсі, а я – на шостому. Познайомилися ми з нею на грунті творчості. Маша займалася народними танцями, прийшла в колектив "Студентська весна". Я там вже був затятим, досвідченим фахівцем в плані творчості. Мабуть, я її якимось чином зміг підкорити. І з тих пір, а це був, по-моєму, далекий 97 рік, ми разом", - зазначив Валерій Жидков.

Варто відзначити, що Валерій Жидков і Марія перебувають у шлюбі понад 16 років.