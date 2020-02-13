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Фанаты ликуют: в сеть "слили" трек из неизданного альбома Цоя

STYLERПерсоны    13.02.2020 - 18:52
Фанаты ликуют: в сеть "слили" трек из неизданного альбома Цоя
Виктор Цой (фото: facebook.com/Виктор Цой группа КИНО)

Неизвестную песню солиста группы "Кино" опубликовали в YouTub

Неизвестная песня Виктора Цоя, которая должна была быть в неизданном альбоме группы "Кино", опубликована на частном канале видеохостинга YouTub. Название композиции - "Ты мог быть героем".

Независимое музыкальное издательство Maschina Records представило неизвестный ранее сингл культовой группы "Кино" из так и неизданного альбома рок-команды. Альбом имел рабочее название "Любовь - это не шутка". Музыканты работали над ним в 1986 году.

Звукозаписывающий лейбл обещает выпустить весь альбом в мае этого года.

Ты мог быть героем – Кино – Виктор Цой

Стоит напомнить, что Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус". 19 августа он был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников; несколько фанатов даже покончили с собой. Тысячи человек пришли на похороны Цоя.

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