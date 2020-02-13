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Фанати радіють: у мережу "злили" трек з невиданого альбому Цоя

STYLERПерсони    13.02.2020 - 18:52
Фанати радіють: у мережу "злили" трек з невиданого альбому Цоя
Віктор Цой (фото: facebook.com/Виктор Цой группа КИНО)

Невідому пісню соліста групи "Кіно" опублікували на Youtube

Невідома пісня Віктора Цоя, яка повинна була бути в невиданому альбомі групи "Кіно", опублікована на приватному каналі відеохостингу Youtube. Назва композиції - "Ти міг бути героєм".

Незалежне музичне видавництво Maschina Records представило невідомий раніше сингл культової групи "Кіно" з так і невиданого альбому рок-команди. Альбом мав робочу назву "Любов - це не жарт". Музиканти працювали над ним у 1986 році.

Звукозаписний лейбл обіцяє випустити весь альбом в травні цього року.

Ти міг бути героєм – Кіно – Віктор Цой

Варто нагадати, що Віктор Цой загинув 15 серпня 1990 року в автокатастрофі. ДТП сталося на 35 кілометрі траси "Слока — Талсі" під Тукумськом в Латвії, в декількох десятках кілометрів від Риги. Згідно найбільш правдоподібною офіційною версією, Цой заснув за кермом, після чого його "Москвич-2141" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом "Ікарус". 19 серпня він був похований на Богословському кладовищі в Ленінграді. Смерть Віктора Цоя була шоком для безлічі шанувальників, кілька фанатів навіть покінчили з собою. Тисячі людей прийшли на похорон Цоя.

Раніше В'ятрович пояснив, чому Висоцький і Цой - "щупальця російського світу".

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