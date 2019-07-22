ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спели песню Цоя: Metallica исполнила песню на русском языке (видео)

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 08:49
Спели песню Цоя: Metallica исполнила песню на русском языке (видео)
Metallica спела песню Виктора Цоя (Коллаж РБК-Украина)

Metallica шокировала публику эпичным исполнением песни на русском языке

Легендарная рок-группа Metallica в рамках своего турне World Wired посетила российскую столицу, где дала концерт на московском стадионе "Лужники". Во время концерта известные американские рокеры шокировали публику своим исполнением знаменитой песни Виктора Цоя "Группа крови". Примечательно, что спели они ее на русском языке.

Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" (YouTube/aamrus)

Как сообщают очевидцы, после первых аккордов и первых строчек песни, зрители в зале просто "онемели" от удивления. Когда шоковое состояние зрителей отпустило, они стали петь вместе с группой Metallica и припев подхватил уже весь стадион.

Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" (YouTube/Nino4ek)

Группа Metallica была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом, вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. За годы своей карьеры они выпустили 10 студийных пластинок и по праву считаются одной из самых влиятельных метал-групп в мире. В 2009 году группа Metallica была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Кроме того, это единственная в истории группа, которая выступала на всех континентах Земли, включая Антарктиду, причем там они дали в 2013 году целых два концерта.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет, и он был звездой советского рока. Его песни стали культовыми, которыми восхищаются даже через 30 после его смерти. По официальным данным, он заснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Однако до сих пор не утихают разговоры о том, что смерть легендарного музыканта могла быть не случайной.

Напомним, ранее мы писали о том, что у вокалиста культовой рок-группы обнаружили рак горла.

А также рассказывали о том, что Metallica была номинирована на "Нобелевскую премию по музыке".

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости Экс-лидер "Агаты Кристи" назвал неожиданную причину распада группы
Новости Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь