Фальшива "червона" ікра: рецепт смачної намазки на хліб за копійки
Скріншот: Фальшива "червона" ікра
Червона ікра багатьом не по кишені, а побалувати себе смачною та ситною намазкою на хліб хочеться. Як же бути?
Про це розповів Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Складові:
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Вода – 100 мл
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Манка – 1 ст. л.
- Цибуля – 1 невелика
- Оселедець – 1 шт.
Покрокове приготування
Поставте на плиту глибоку каструлю, додайте туди томатну пасту, воду, олію і перемішайте. Як тільки маса закипить, додайте манку і проваріть кілька хвилин, постійно помішуючи. Манка утворить крупинки, як в ікрі.
Поріжте цибулину, очистіть оселедець і подрібніть все це в блендері.
У остиглу суміш томатної пасти і манки додаємо оселедець з цибулею. Змішуємо і відправляємо до банки, а потім – до холодильника.
Фальшива червона ікра готова!
Раніше ми писали про забутий рецепт намазки на хліб.
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