Ложная "красная" икра: рецепт вкусной намазки на хлеб за копейки

Красная икра многим не по карману, а побаловать себя вкусной и сытной намазкой на хлеб хочется. Как же быть?

Ингредиенты:

Томатная паста - 1 ст. л.

Вода - 100 мл

Растительное масло - 1 ст. л.

Манка - 1 ст. л.

Лук - 1 небольшая

Сельдь - 1 шт.

Пошаговое приготовление

Поставьте на плиту глубокую кастрюлю, добавьте туда томатную пасту, воду, растительное масло и перемешайте. Как только масса закипит, добавьте манку и проварите пару минут, постоянно помешивая. Манка образует крупинки, как в икре.

Порежьте крупно луковицу, очистите сельдь и измельчите все это в блендере.

В остывшую смесь томатной пасты и манки добавляем сельдь с луком. Смешиваем и отправляем в банку, а затем – в холодильник.

Ложная красная икра готова!