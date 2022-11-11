Ложная "красная" икра: рецепт вкусной намазки на хлеб за копейки
Красная икра многим не по карману, а побаловать себя вкусной и сытной намазкой на хлеб хочется. Как же быть?
Об этом рассказал Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Ингредиенты:
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Вода - 100 мл
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Манка - 1 ст. л.
- Лук - 1 небольшая
- Сельдь - 1 шт.
Пошаговое приготовление
Поставьте на плиту глубокую кастрюлю, добавьте туда томатную пасту, воду, растительное масло и перемешайте. Как только масса закипит, добавьте манку и проварите пару минут, постоянно помешивая. Манка образует крупинки, как в икре.
Порежьте крупно луковицу, очистите сельдь и измельчите все это в блендере.
В остывшую смесь томатной пасты и манки добавляем сельдь с луком. Смешиваем и отправляем в банку, а затем – в холодильник.
Ложная красная икра готова!
Ранее мы писали про забытый рецепт намазки на хлеб.
Также читайте, как приготовить форшмак по-украински.