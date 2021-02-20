Фактора всего два: эксперт рассказала, как обезопасить детей от смертельных челленджей

В Украине и во всем мире вновь набирают популярность опасные челленджи в сети. Несколько дней назад из-за записи в TikTok под Киевом погибла 13-летняя школьница. Ее 12-летняя подруга попала в больницу с серьезным отравлением. Вчера стало известно об еще одной жертве смертельной игры в Киеве. Родители и общественность взволнованны тем, что происходит, поэтому Styler решил узнать у экспертов, как остановить опасное воздействие социальных сетей на детей.

В комментарии Styler руководительница и основательница платформы киберпсихологии ARKI GROUP Цокота Виктория рассказала, на какие факторы нужно обратить внимание родителям и что делать, чтобы защитить ребенка от действий интернет-злоумышленников.

"Популярные сегодня в социальных сетях челленджи нельзя однозначно классифицировать, как негативное или позитивное явление для развития ребенка. С одно стороны "вызовы" вроде "выучи 5 новых слов на английском каждый день" только мотивируют ребенка к развитию и расширению круга знаний. С другой, опасные призывы для малышей, которые звучат в сетях "включить газ пока все спят, подождать и зажечь спичку, чтобы стать принцессой пламя" безусловно опасны и требуют незамедлительных действий со стороны родителей", - рассказывает бывшая сотрудница научного отдела VARG Technologies inc в США.

Она подчеркивает, что предусмотреть все возможные варианты развития событий в социальных сетях практически не возможно.

"Родители не могут исключить возможность попадания ребенка в современный интернет-"водоем", надо научить ребенка умело "плавать" в информационных сетях", - отмечает исследовательница.

По мнению ученого, обратить внимание нужно на два основных фактора.

"Для определения потенциальной опасности или пользы челленджа обратите внимание на два основных параметра: авторство и предмет "вызова". Относительно авторства, так же как родители запрещают детям общаться с незнакомыми людьми на улице и приглашать домой подозрительных лиц, так и дети должны быть ограждены от просмотра анонимных каналов с опасным контентом", - подчеркивает специалист.

Если до появления новейших технологий автор вызовов "А тебе под силу? Или испугаешься?" не скрывал свою личность, и мог понести ответственность, то гаджеты позволяют сохранять анонимность, менять аккаунты и ники, чтобы безнаказанно побуждать к опасным действиям, ради развлечения, самоутверждения или в корыстных целях, отмечает Цокота Виктория.

Специалист уточняет, что, чтобы защитить ребенка, необязательно вмешиваться в его личное пространство и проявлять жесты недоверия. Нужно стать ее самым горячим фанатом в соцсетях.

"При этом родителям необязательно подключать профиль ребенка к жестким системам мониторинга, или постоянно перечитывать переписку детей, нарушая их право на личное пространство, достаточно тоже иметь свои аккаунты в тех же социальных сетях, которыми пользуется ребенок, и быть ее преданным поклонником и фолловером. Вы сможете таким образом видеть с кем общается ребенок в сети, посты и видеоматериалы, которые его интересуют", - добавляет научный сотрудник лаборатории экстремальной и кризисной психологии НУГЗУ.

Подписывайтесь и просматривайте время от времени посты тех лидеров мнений и блогеров, к которым прислушивается ваш ребенок, советует специалист.

"В случае если придете к выводу, что тот или иной канал несет негативный материал и потенциальную опасность, рассмотрите этот вопрос вместе с ребенком, объясните свое мнение и вместе придите к решению стоит ли его заблокировать", - говорит киберпсихолог.

Но с ребенком надо говорить, научить аналитическому мышлению в ситуациях, которые потенциально могут угрожать здоровью.

"Что касается предмета челленджа, необходимо научить ребенка сделать паузу перед выполнением вызова" и критически обдумать задание, ответив на несколько вопросов: "не нанесет ли это вред моему здоровью и благополучию, не навредит ли окружающим? Каких ресурсов это потребует (времени, денег...) и оно того стоит? Какую пользу я получу в результате?", - добавляет эксперт.

Ученый посоветовала не противостоять интернету, ведь он так или иначе присутствует в жизни каждого человека.

"Лечите и развивайте" интересной реальностью. Старайтесь проводить как можно больше времени с детьми, общайтесь и интересуйтесь их жизнью. Вовлеките ребенка в спортивные секции или интеллектуальный кружок, путешествуйте с малышами. Именно во время таких продуктивных занятий и досуга ребенок сможет реализовать себя, поднять свою самооценку, самоутвердиться и получить "иммунитет" к негативному влиянию", - завершает специалист по киберпсихологии.