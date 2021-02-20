Фактори всього два: експерт розповіла, як убезпечити дітей від смертельних челенджів

В Україні та в усьому світі знову набирають популярність небезпечні челенджі в мережі. Кілька днів тому через записи в TikTok під Києвом загинула 13-річна школярка. Її 12-річна подруга потрапила в лікарню з серйозним отруєнням. Вчора стало відомо про ще одну жертву смертельної гри у Києві. Батьки та громадськість схвильовані тим, що відбувається, тому Styler вирішив дізнатися у експертів, як зупинити небезпечну дію соціальних мереж на дітей.

У коментарі Styler керівниця та засновниця платформи кіберпсихології ARKI GROUP Цокота Вікторія розповіла, на які фактори потрібно звернути увагу батькам та що робити, аби захистити дитину від дій інтернет-зловмисників.

"Популярні на сьогодні у соціальних мережах челенджі не можна однозначно категоризувати, як негативне чи позитивне явище для розвитку дитини. З одно боку "виклики" на кшталт "вивчи 5 нових слів англійською кожного дня" тільки мотивують дитину до розвитку та розширення кола знань. З іншого, небезпечні заклики для малечі, які лунають у мережах "умикнути газ поки усі сплять, почекати та запалити сірника, щоб стати принцесою полум’я" безумовно небезпечні та потребують негайних дій з боку батьків", - розповідає екскерівниця наукового відділу VARG Technologies inc у США.

Вона підкреслює, що передбачити усі можливі варіанти розвитку подій у соціальних мережах практично не можливо.

"Батьки не можуть виключити можливість потрапляння дитини у сучасну інтернет-"водойму", треба навчити дитину вміло "плавати" в інформаційних мережах", - підкреслює дослідниця.

На думку науковця, звернути увагу потрібно на два основних фактори.

"Для визначення потенційної небезпеки чи користі челенджу зверніть увагу на два основні параметри: авторство та предмет "виклику". Стосовно авторства, так само як батьки забороняють дітям спілкуватися з незнайомими людьми на вулиці та запрошувати додому підозрілих осіб, так і діти повинні бути убезпечені від перегляду анонімних каналів з небезпечним контентом", - зазначає вчена.

Якщо до появи новітніх технологій автор викликів "А тобі під силу? Чи злякаєшся?" не приховував свою особу, та міг понести відповідальність, то гаджети дають змогу зберігати анонімність, міняти акаунти та ніки, щоб безкарно підбурювати до небезпечних дій, задля розваги, самоствердження або у корисних цілях, помітила Цокота Вікторія.

Спеціаліст уточнює, що аби захистити дитину, не обов'язково втручатися у її особистий простір та проявляти жести недовіри. Потрібно стати її найгарячішим фанатом у соцмережах.

"При цьому батькам не обов’язково підключати профілі дитини до жорстких систем моніторингу, або постійно перечитувати переписку дітей порушуючи їх право на особистий простір, достатньо теж мати свої акаунти у тих самих соціальних мережах, якими користується дитина, та бути її відданим шанувальником та фоловером. Ви зможете таким чином бачити з ким спілкується дитина у мережі, які пости та відеоматеріали її цікавлять", - каже кіберпсихолог.

Підписуйтесь та переглядайте час від часу пости тих лідерів думок та блогерів, до яких дослуховується ваша дитина, радить спеціаліст.

"У разі якщо прийдете до висновку, що той чи інший канал несе негативний матеріал та потенційну небезпеку, розгляньте це питання разом з дитиною, поясніть свою думку та разом прийдіть до рішення чи варто його заблокувати", - додає наукова співробітниця лабораторії екстремальної та кризової психології НУЦЗУ.

Але з дитиною треба говорити, навчити аналітичного мислення у ситуаціях, які потенційно можуть загрожувати здоров'ю.

"Щодо предмета челенджу необхідно навчити дитину зробити паузу перед виконанням "виклику" та критично обміркувати завдання, відповівши на декілька питань: "Чи не завдасть це шкоди моєму здоров’ю та добробуту, не нашкодить оточуючим? Яких ресурсів це потребує (часу, грошей...) і чи воно того варте? Яку користь я отримаю в результаті?", - додає експерт.

Науковець порадила не протистояти інтернету, адже він так чи інакше присутній у житті кожної людини.

"Лікуйте та розвивайте" цікавою реальністю. Намагайтеся проводити як можна більше часу з дітьми, спілкуйтеся та цікавтеся їхнім життям. Залучіть дитину до спортивних секцій або інтелектуального гуртка, подорожуйте з малечею. Саме під час таких продуктивних занять та дозвілля дитина зможе реалізувати себе, підняти свою самооцінку та самоствердитися та здобути "імунітет" до негативного впливу", - завершує спеціаліст з кіберпсихології.