Facebook заблокировал автора книги о Стусе: люблю Україну!

19 октября в Дарницком районном суде Киева было принято решение о запрете распространения книги "Справа Василя Стуса". После вынесения решения суда весь первый тираж был раскуплен в считанные минуты. Кроме того, сам автор книги Вахтанг Кипиани стал настоящей суперзвездой. Из-за подозрительной активности на его странице, Facebook на время заблокировал его страницу. Об этом он рассказал в своем профиле в той же сети.

"157 телефонных звонков в день. На большинство не успел среагировать, извините. Четыре радиоэфира плюс три телевизионных плюс с десяток комментариев для СМИ. Трудно быть суперзвездой, ага) P.S. Под вечер еще и Facebook запретил писать комментарии и отвечать в мессенджере, потому что ему кажется, что я произвожу спам. Спасибо всем, кто поддерживает. Обнимаю. Люблю Украину", - написал Кипиани.

Реакция на запрет книги

Сразу после решения суда активисты стали писать гневные комментарии против цензуры в независимой Украине. Также под судом собрались митингующие в поддержку автора.

К концу дня Кипиани обнародовал видео, на котором адвокаты отреагировали на решение суда.

"Адвокаты издательства Vivat Сергей Глотов и Юрий Артюх, а также мой представитель в суде Вячеслав Якубенко (к слову, хочу поблагодарить за предоставленную правовую помощь Харьковской правозащитной группе (ХПГ) и персонально Евгения Захарову) направили свою оценку сегодняшнего решения судьи Дарницкого суда Заставенко", - написал он в подписи к видео.

Что произошло с книгами?

После того как судья Дарницкого суда в Киеве приняла решение о том, что распространение книги "Справа Василя Стуса" запрещено, книгу раскупили за несколько минут. В издательстве уже анонсировали, что будет выпущен новый тираж книги до вступления в силу решения суда.

Спрос на книгу заметно вырос в связи с социальным резонансом после иска Виктора Медведчука и решения о запрете на распространение книги ее автором, Вахтангом Кипиани, и непосредственно самим издательством. В результате первый тираж в 20 тысяч экземпляров был полностью продан. Сейчас перекупщики спекулируют на скандальной книге. На сайтах объявлений книгу предлагают по 1500 гривен за единицу, в то время, как на сайте издательства можно сделать предзаказ за 260 гривен.

Сколько экземпляров будет выпущено и когда они поступят в продажу – пока не известно.

Напомним, что ранее мы публиковали 5 песен на слова Василия Стуса. Послушайте, пока их тоже не запретили!

Ранее мы писали, что судью по делу Медведчука и книге о Стусе поймали на любви к "ДНР".