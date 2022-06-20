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Facebook удалил страницу Евромайдана за правду о россиянах

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Понедельник 20 июня 2022 12:01
Facebook удалил страницу Евромайдана за правду о россиянах Facebook удалил группу Евромайдан (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Facebook удалил страницу EuroMaydan за то, что на ней публиковали правду о россиянах и войне в Украине. На учетной записи было более 300 тысяч подписчиков.

Об этом сообщили на странице Евромайдана в Twitter.

Также на странице был охват более чем 30 млн пользователей.

"Выдали за то, что мы радовались смертям "русских" и за использование слова "рашисты", - говорится в сообщении.

В официальном сообщении Facebook говорится, что страница противоречит стандартам сообщества, относительно графического насилия.

Facebook удалил страницу Евромайдана за правду о россиянахFacebook удалил страницу Євромайдану (twitter.com/EuroMaydan)

В комментариях пользователи предлагают варианты решения проблемы:

  • Над Facebook есть наблюдательный совет. Напишите туда жалобу;
  • Подайте жалобу;
  • А теперь вопрос на кого работает Цукерберг!? Меня тоже постоянно блокируют за правду и угрожают о закрытии моих страниц в Facebook;
  • Я получаю уже третий бан в месяц, за слово русня;
  • Ну не удалил, а деактивировал. Надо подавать апелляцию.

Ранее мы сообщали, что Facebook усилит меры по борьбы с дезинформацией Кремля о войне с Украиной.

Также мы писали, что Facebook удалил пост омбудсмена об изнасиловании детей русскими солдатами.

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