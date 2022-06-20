Facebook удалил страницу Евромайдана за правду о россиянах
Facebook удалил страницу EuroMaydan за то, что на ней публиковали правду о россиянах и войне в Украине. На учетной записи было более 300 тысяч подписчиков.
Об этом сообщили на странице Евромайдана в Twitter.
Также на странице был охват более чем 30 млн пользователей.
"Выдали за то, что мы радовались смертям "русских" и за использование слова "рашисты", - говорится в сообщении.
В официальном сообщении Facebook говорится, что страница противоречит стандартам сообщества, относительно графического насилия.
Facebook удалил страницу Євромайдану (twitter.com/EuroMaydan)
В комментариях пользователи предлагают варианты решения проблемы:
- Над Facebook есть наблюдательный совет. Напишите туда жалобу;
- Подайте жалобу;
- А теперь вопрос на кого работает Цукерберг!? Меня тоже постоянно блокируют за правду и угрожают о закрытии моих страниц в Facebook;
- Я получаю уже третий бан в месяц, за слово русня;
- Ну не удалил, а деактивировал. Надо подавать апелляцию.
Ранее мы сообщали, что Facebook усилит меры по борьбы с дезинформацией Кремля о войне с Украиной.
Также мы писали, что Facebook удалил пост омбудсмена об изнасиловании детей русскими солдатами.