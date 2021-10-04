Facebook и Instagram не работают: в соцсетях и онлайн-сервисах произошел глобальный сбой

В понедельник, 4 октября, украинские пользователи столкнулись с проблемой, которая связана с работой популярных соцсетей и онлайн-сервисов. Оказалось, что произошел глобальный сбой, который затронул не только Украину, но и США, Европу и другие страны.
Сотни тысяч людей сообщили о проблемах с приложениями социальных сетей на сайте DownDetector.
Сайты Facebook и Instagram на копьютерах не открываются, а в мобильных приложениях не обновляются ленты, и пользователи не могут отправить сообщения.
Сообщения в WhatsApp также не доходят до получателей, а отправленные тексты отображаются со значком часов рядом с ними, что указывает на то, что они не были отправлены.
"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства", - заявил руководитель отдела коммуникаций Facebook Энди Стоун в Twitter.
Facebook пока не сообщает, что может быть причиной проблемы, или, когда эти сайты, в том числе Messenger и WhatsApp, снова будут работать.
Известно, что проблемы испытывают также пользователи виртуальной реальности Oculus. Они не могут загружать игры, которые они уже установили.
Также пользователи Netflix жалуются на проблемы с загрузкой видео. Множество пользователей игровой платформы Steam сообщают, что они не могут подключится к серверу. Те же проблемы испытывают и пользователи PlayStation Network.
Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.
В Twitter начали постить мэмы и говорят, что теперь он снова стал популярной соцсетью.
Скриншоты
Напомним, "копы" грубо положили на асфальт скандального блогера Волошина.
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