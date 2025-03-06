Без Face ID і за космічну ціну. Інсайдери розкрили нові деталі складаного iPhone

Передбачувані характеристики iPhone

Куо стверджує, що складаний iPhone буде позиціонуватися як пристрій преміум-класу з відповідною високою ціною. Його вартість може значно перевищити 2000 доларів.

При цьому покупці отримають топові характеристики, включно з дисплеєм, який не буде помітно згинатися під час складання, шарніром з нержавіючої сталі і титановим сплавом, а також корпусом завтовшки лише 4,5 мм у розкладеному стані. Однак така тонкість може призвести до відмови від Face ID - Куо прогнозує повернення Touch ID.

За його словами, обмеження за товщиною і внутрішнім простором не дають змоги вбудувати модуль Face ID у пристрій першого покоління. Замість цього для біометричної автентифікації буде використовуватися Touch ID, вбудований у ємнісну бічну кнопку. Це схоже на кнопку Touch ID в iPad Air, але для iPhone без кнопки "Додому" сканер відбитків пальців буде використовуватися вперше.

Куо очікує, що пристрій отримає розкладний дизайн "книжка" з внутрішнім екраном приблизно 7,8 дюйма і зовнішнім екраном 5,5 дюйма. У розкладеному вигляді екран iPhone буде порівнянний з iPad mini.

Apple також збирається просувати пристрій як один з перших складаних смартфонів без видимого залома на дисплеї, що підкреслить його преміальність.

Крім того, компанія розробляє складаний MacBook/iPad з 18-дюймовим екраном, що використовує ту саму технологію невидимого залома.

Що стосується камер, аналітик вважає, що пристрій отримає дві камери: фронтальну, яка працюватиме як у складеному, так і в розкладеному стані, і основну з двома об'єктивами.

За словами Куо, складаний iPhone матиме товщину близько 4,5 мм у розкладеному стані і 9,5 мм у складеному. Це не найтонший складаний смартфон на ринку, але один із найтонших.

Для порівняння, найпопулярніші складані пристрої, наприклад від Samsung, мають товщину близько 12 мм у складеному вигляді.

Остаточні технічні характеристики мають бути затверджені найближчим часом, а масове виробництво почнеться в четвертому кварталі наступного року.

Першу версію складаного iPhone випускатимуть відносно невеликими обсягами через складність виробництва. Куо прогнозує поставки в діапазоні від 3 до 5 мільйонів пристроїв у 2026 році, а загальний обсяг продажів до 2027 року може сягнути 20 мільйонів, включно з продажами моделі другого покоління, яка очікується в другій половині 2027 року.

Як може виглядати складаний iPhone (ілюстративне фото: MacRumors)

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