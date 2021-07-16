Ежегодный фестиваль "Джаз на Днепре" стартовал: кто выступит в парке Шевченко в эти выходные

В пятницу, 16 июля стартует фестиваль "Джаз на Днепре". Фестиваль будет проходить в парке Шевченко, всем желающим - вход свободный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт фестиваля.
Программа на 16 июля
Фестиваль будет проходить 3 дня. Без новшеств не обойдется.
"В этом году мы решили уделить внимание не только традиционному джазу, но и поэкспериментировать с его звучанием. 16 и 17 июля, по завершении основной программы, мы приглашаем вас на Night Vibe Stage. С 22:30 до 5:00 утра следующего дня будем танцевать под джазовые мотивы", - сообщают организаторы.
Суббота, 17 июля
Вечер начнется с выступления Николь Рошель (Франция). Она представит свой новый проект "Modern Geaisha". Затем сыграет Vlad Fisun. По новой традиции, завершится ночь вместе с Евгением Гончаровым.
Воскресенье, 18 июля
В 19:00 - в память об Асторе Пьяццолле будет играть итальянец Марио Стефано Пьетродарки. Один из самых известных в мире банденеонистов выступит вместе с днепровским квинтетом "D’ART".
20:45 - последней на основной сцене выступит испанская звезда Конча Буйка. Она известна во всем мире как обладательница латинской премии "Грэмми" и по песням из фильма Педро Альмодовара "Кожа, в которой я живу".