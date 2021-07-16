Щорічний фестиваль "Джаз на Дніпрі" стартував: хто виступить в парку Шевченка в ці вихідні

У п'ятницю, 16 липня стартує фестиваль "Джаз на Дніпрі". Фестиваль буде проходити в парку Шевченка, всім бажаючим - вхід вільний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт фестивалю.
Програма на 16 липня
Фестиваль буде проходити 3 дні. Без нововведень не обійдеться.
"У цьому році ми вирішили приділити увагу не тільки традиційного джазу, а й поекспериментувати з його звучанням. 16 і 17 липня, по завершенні основної програми, ми запрошуємо вас на Night Vibe Stage. З 22:30 до 5:00 ранку наступного дня будемо танцювати під джазові мотиви", - повідомляють організатори.
Субота, 17 липня
Вечір розпочнеться з виступу Ніколь Рошель (Франція). Вона представить свій новий проект "Modern Geaisha". Потім зіграє Vlad Fisun. За новою традицією, завершиться ніч разом з Євгеном Гончаровим.
Неділя, 18 липня
О 19:00 - в пам'ять про Астор П'яццола буде грати італієць Маріо Стефано Пьетродаркі. Один з найвідоміших в світі банденеоністов виступить разом з дніпровською квінтетом "D'ART".
20:45 - останньої на основній сцені виступить іспанська зірка Конча Буйка. Вона відома в усьому світі як володарка латинської премії "Греммі" і за піснями з фільму Педро Альмодовара "Шкіра, в якій я живу".
Відзначимо, що з повною програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.
А докладний гід по "Джазу на Дніпрі від кущів" - тут.