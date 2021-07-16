Щорічний фестиваль "Джаз на Дніпрі" стартував: хто виступить в парку Шевченка в ці вихідні

Програма на 16 липня

17:00 - фотовиставка архівних фото "Джазу на Дніпрі"

19:30 - Sunny Side Stage. Сальса для дорослих від ФАЙНА SALSA.

17:15 - виступ понтонного оркестру і відкриття фестивалю.

18.00 - Rising Stars Stage:

DANYLO VINARIKOV ensemble

JAKUB "Mizer" MIZERACKI & TOMASZ CHYLA

THOMAS GALLIANO quartet

Група Павла Сидоренко разом з Денисом Аду.

22:30 - джейм-сейшн музикантів Rising Stars на Night Vibe Stage.

00:30 - початок нічної програми. Танці до 5 ранку з Ксенією Палфі і Дмитром Гончаровим.

Фестиваль буде проходити 3 дні. Без нововведень не обійдеться.

"У цьому році ми вирішили приділити увагу не тільки традиційного джазу, а й поекспериментувати з його звучанням. 16 і 17 липня, по завершенні основної програми, ми запрошуємо вас на Night Vibe Stage. З 22:30 до 5:00 ранку наступного дня будемо танцювати під джазові мотиви", - повідомляють організатори.

Субота, 17 липня

Вечір розпочнеться з виступу Ніколь Рошель (Франція). Вона представить свій новий проект "Modern Geaisha". Потім зіграє Vlad Fisun. За новою традицією, завершиться ніч разом з Євгеном Гончаровим.

Неділя, 18 липня

О 19:00 - в пам'ять про Астор П'яццола буде грати італієць Маріо Стефано Пьетродаркі. Один з найвідоміших в світі банденеоністов виступить разом з дніпровською квінтетом "D'ART".

20:45 - останньої на основній сцені виступить іспанська зірка Конча Буйка. Вона відома в усьому світі як володарка латинської премії "Греммі" і за піснями з фільму Педро Альмодовара "Шкіра, в якій я живу".