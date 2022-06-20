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Щоденний симптом, який може сигналізувати про рак кишечника

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Понеділок 20 червня 2022 12:22
Щоденний симптом, який може сигналізувати про рак кишечника Рак кишечника (колаж РБК-Україана)
Автор: Тетяна Самарук

Експерти розповіли, що окрім деяких найбільш відомих симптомів, таких як кровотеча з прямої кишки та виявлення крові в калі, є й інші тривожні ознаки, на які варто звернути увагу.

Про це повідомляє Express.

За словами експертів, відчуття потреби напружуватися в задньому проході (наче вам потрібно випорожнитися) навіть після випорожнення кишечника може свідчити про хворобу.

Зокрема, симптоми раку кишечника можуть включати зміну нормальної роботи кишківника або кров у калі.

"Вони також можуть бути симптомами інших захворювань, але важливо звернутися до лікаря. Рак кишечника може початися в товстому кишечнику (рак товстої кишки) або задньому проході (рак прямої кишки). Його ще називають колоректальним раком", - кажуть експерти.

Серед інших симптомів, на які слід звернути увагу, виокремлюють:

  • зміна нормальної звички випорожнення. Наприклад, рідкий кал, частий або запор;
  • шишка, яку лікар може відчути у задньому проході або животі частіше з правого боку;
  • втрата ваги;
  • біль у животі або задньому проході;
  • втома та задишка, спричинені нижчим рівнем еритроцитів (анемія).

Також іноді рак може блокувати кишечник. Лікарі називають це непрохідністю кишечника.

Симптоми включають:

  • переймоподібні болі в животі;
  • відчуття здуття;
  • запор.

"Непрохідність кишечника - це надзвичайна ситуація. Потрібно швидко звернутися до лікаря або до найближчої лікарні", - додають фахівці.

Окрім того, кілька факторів можуть підвищити ризик розвитку раку кишечника. Наприклад, спосіб життя та вік.

До того ж людям рекомендується не їсти занадто багато червоного і обробленого м’яса. Надмірна вага або ожиріння ще більше збільшують ризик.

Раніше педіатр називала головні помилки при лікуванні кишкової інфекції.

Також доктор Комаровський розповів, як лікувати синдром подразненого кишківника.

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рак кишечник
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