Щоденний симптом, який може сигналізувати про рак кишечника
Експерти розповіли, що окрім деяких найбільш відомих симптомів, таких як кровотеча з прямої кишки та виявлення крові в калі, є й інші тривожні ознаки, на які варто звернути увагу.
Про це повідомляє Express.
За словами експертів, відчуття потреби напружуватися в задньому проході (наче вам потрібно випорожнитися) навіть після випорожнення кишечника може свідчити про хворобу.
Зокрема, симптоми раку кишечника можуть включати зміну нормальної роботи кишківника або кров у калі.
"Вони також можуть бути симптомами інших захворювань, але важливо звернутися до лікаря. Рак кишечника може початися в товстому кишечнику (рак товстої кишки) або задньому проході (рак прямої кишки). Його ще називають колоректальним раком", - кажуть експерти.
Серед інших симптомів, на які слід звернути увагу, виокремлюють:
- зміна нормальної звички випорожнення. Наприклад, рідкий кал, частий або запор;
- шишка, яку лікар може відчути у задньому проході або животі частіше з правого боку;
- втрата ваги;
- біль у животі або задньому проході;
- втома та задишка, спричинені нижчим рівнем еритроцитів (анемія).
Також іноді рак може блокувати кишечник. Лікарі називають це непрохідністю кишечника.
Симптоми включають:
- переймоподібні болі в животі;
- відчуття здуття;
- запор.
"Непрохідність кишечника - це надзвичайна ситуація. Потрібно швидко звернутися до лікаря або до найближчої лікарні", - додають фахівці.
Окрім того, кілька факторів можуть підвищити ризик розвитку раку кишечника. Наприклад, спосіб життя та вік.
До того ж людям рекомендується не їсти занадто багато червоного і обробленого м’яса. Надмірна вага або ожиріння ще більше збільшують ризик.
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