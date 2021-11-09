Эти ежедневные факторы приведут к гипертонии: список вас точно удивит

Медицинская история семьи. Гипертония может быть наследственным заболеванием и склонность к проблемам с давлением может передаваться от родителей к детям. Этот фактор всегда нужно учитывать – проходить вовремя обследования, придерживаться необходимого образа жизни, держать давление под контролем.

Избыточный вес. Чем больше вес у человека, тем больше крови нужно для снабжения его тканей кислородом и питательными веществами. При увеличении кровотока стенки артерий начинают испытывать больше давления и это ведет к гипертонии.

Нехватка физической активности. При малой подвижности пульс человека более высокий и это создает для сердца дополнительную нагрузку – оно прилагает больше усилий для перекачки крови по телу, а это ведет к нагрузке на артерии.

Курение. Вещества в дыме способны повреждать слизистую стенок артерии. Это приводит к их сужению и повышению риска развития многих заболеваний, в том числе и гипертонии.

Алкоголь. Злоупотребление спиртными напитками приводит к повреждению сосудов и сердца. А это ведет к развитию проблем с давлением. Медики рекомендуют не употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю и обязательно делать периоды отдыха для организма на несколько дней.

Соль. Злоупотребление солью в повседневной жизни приводит к задержке жидкости в организме. Это касается не только специи, но и той соли, которая содержится во многих продуктах.

Дефицит калия. Калий помогает держать в балансе количество натрия в организме. При дефиците калия, натрий начинает накапливаться в крови и приводит к отечности и гипертонии.

Постоянный стресс. Постоянные нервотрепки и стрессы приводят к гипертонии быстрее всех других факторов. Стрессы истощают организм и приводят к гормональным колебаниям. Если при этом человек много курит и употребляет алкоголь, то риски вырастают в разы.

Хронические заболевания. Хронические заболевания почек, диабет, апноэ во сне – эти болезни значительно повышают риск получить гипертонию еще в молодом возрасте.