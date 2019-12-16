Для Евровидения 2020? Верка Сердючка выпустила первую песню за много лет

Верка Сердючка записала "Make It Rain Champagne" (фото: instagram.com/v_serduchka)

Верка Сердючка записала абсолютно новую песню "Make It Rain Champagne" после длительной паузы

Верка Сердючка выпустила новую песню "Make It Rain Champagne", которая стала первый творением украинской звезды после длительного молчания.

К слову, впервые эта песня была исполнена Андреем Данилко (точнее, его альтер эго - Веркой Сердючкой) на киевском концерте 12 ноября. Тогда звезда пообещала зрителям, что в ближайшем времени выйдет студийный трек. Ждать релиза пришлось ровно один месяц.

Верка Сердючка - Make It Rain Champagne

В то же время, многие фанаты звезды со всего мира уверены, что с этой композицией Верка Сердючка намерена представлять Украину на Евровидении 2020, который состоится в мае в Нидерландах.

Стоит отметить, что "Make It Rain Champagne" отлично подходит под требования песенного конкурса: на английском языке, длится около трех минут, выпущенна не раньше сентября. Плюс ко всему Данилко не был замечен на территории РФ после вторжения российских войск в Украину. Ввиду всего этого поклонники творчества Сердючки даже и не сомневаются, что с данной песней у их любимого артиста есть огромные шансы на победу.

Надеюсь, что это песня на Евровидение 2020! Возращение легенды за победой

Наконец-то Сердючка вернулась! Нам не хватало твоих хитов!

Абсолютно новый уровень, браво!

Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить!

Требую Сердючку на Евровидение 2020!

Хотим на Евровидение вас! Песня разорвала!

Это Евровидение 2020, однозначно! Никто даже рядом не стоял!

К слову, Данилко пока никак не комментирует свое возможное участие в Нацотборе на Евровидение 2020. Вместе с тем именно Андрей Михайлович стал первым оглашенным членом жюри Нацотбора, который стартует в феврале 2020 года на СТБ.