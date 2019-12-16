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Для Євробачення 2020? Вєрка Сердючка випустила першу пісню за багато років

STYLERЖиття    16.12.2019 - 17:36
Для Євробачення 2020? Вєрка Сердючка випустила першу пісню за багато років
Вєрка Сердючка записала "Make It Rain Champagne" (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вєрка Сердючка записала нову пісню "Make It Rain Champagne" після тривалої паузи

Вєрка Сердючка випустила нову пісню "Make It Rain Champagne", яка стала першим витвором української зірки після тривалого мовчання.

До речі, вперше ця пісня була виконана Андрієм Данилком (точніше, його альтер его - Вєркою Сердючкою) на київському концерті 12 листопада. Тоді зірка пообіцяла глядачам, що в найближчому часі вийде студійний трек. Чекати релізу довелося рівно один місяць.

Вєрка Сердючка - Make It Rain Champagne

У той же час, багато фанатыв зірки зі всього світу впевнені, що з цією композицією Вєрка Сердючка має намір представляти Україну на Євробаченні 2020 року, який відбудеться в травні в Нідерландах.

Варто відзначити, що "Make It Rain Champagne" відмінно підходить під вимоги пісенного конкурсу: англійською мовою, триває близько трьох хвилин, выпущенна не раніше вересня. Плюс до всього Данилко не був помічений на території РФ після вторгнення російських військ в Україну. Зважаючи на все це, шанувальники творчості Сердючки навіть і не сумніваються, що з цією піснею у їх улюбленого артиста є величезні шанси на перемогу.

  • Сподіваюся, що це пісня на Євробачення 2020! Повернення легенди за перемогою
  • Нарешті Сердючка повернулася! Нам не вистачало твоїх хітів!
  • Абсолютно новий рівень, браво!
  • Шикарний хіт, що одразу тягне підспівати та покружляти!
  • Вимагаю Сердючку на Євробаченні 2020!
  • Хочемо на Євробачення вас! Пісня розірвала!
  • Це Євробачення 2020, однозначно! Ніхто навіть поруч не стояв!

До слова, Данилко поки ніяк не коментує свою можливу участь у Нацвідборі на Євробачення 2020. Разом з тим саме Андрій Михайлович став першим оголошеним членом журі Нацвідбору, який стартує в лютому 2020 року на СТБ.

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