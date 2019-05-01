На Евровидении новый скандал: одному из фаворитов грозит дисквалификация

Вокруг Евровидения 2019 в последнее время происходят всякого рода скандалы. Так, представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу грозит дисквалификация за нарушение правил.

Международный конкурс эстрадной песни все чаще начинает "славиться" непонятными разборками и бойкотами участников. Теперь произошла новая неприятность: фаворита конкурса могут ожидать неприятности из-за нарушения правил.

Так, после презентации конкурсной песни "Arcade" 25-летний Дункан Лоуренс проснулся знаменитым на весь мир. На Евровидении-2019 он сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей.

Видео: (YouTube/Eurovision Song Contest)

Однако на днях в сети нашли ролик, в котором певец исполняет конкурсную песню в 2017 году. Видео длится 29 минут, а выступление нидерландца включает 5 треков, первый из которых - "Arcade". Таким образом артист нарушает главное условие Евровидения, согласно которому трек не должен публиковаться до сентября 2018 года. Теперь Дункану Лоуренсу грозит дисквалификация.

Напомним, что цены на билеты на Евровидение 2019, которое пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, резко подскочили в три раза.

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