На Євробаченні новий скандал: одному з фаворитів загрожує дискваліфікація

Навколо Євробачення 2019 останнім часом відбуваються всякого роду скандали. Так, представника Нідерландів Дункану Лоуренсу загрожує дискваліфікація за порушення правил.

Міжнародний конкурс естрадної пісні все частіше починає "славиться" незрозумілими розбірками і бойкотами учасників. Тепер сталася нова неприємність: фаворита конкурсу можуть чекати неприємності через порушення правил.

Так, після презентації конкурсної пісні "Arcade" 25-річний Дункан Лоуренс прокинувся знаменитим на весь світ. На Євробаченні-2019 він одразу зайняв перше місце в рейтингах букмекерів і став фаворитом глядачів.

Відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Проте днями в мережі знайшли ролик, в якому співак виконує конкурсну пісню у 2017 році. Відео триває 29 хвилин, а виступ нідерландця включає 5 треків, перший з яких - "Arcade". Таким чином артист порушує головну умову Євробачення, згідно з якою трек не повинен публікуватися до вересня 2018 року. Тепер Дункану Лоуренсу загрожує дискваліфікація.

Нагадаємо, що ціни на квитки на Євробачення 2019, яке пройде у Тель-Авіві з 14 по 18 травня, різко підскочили в три рази.

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