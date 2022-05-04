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Евровидение пройдет в новой Украине: Kalush Orchestra сорвали шквал эмоций в Италии (видео)

Скриншот: репетиция на Евровидение 2022
Автор: Светлана Мащенко

Kalush Orchestra заявили, что готовы бороться за победу на Евровидении 2022, и если так случится, то следующий конкурс пройдет уже в "новой Украине".

Об этом они рассказали на пресс-конференции после второй репетиции конкурсного выступления 4 мая на арене PalaOlimpico в Турине.

"Если получится так, что мы победим, то Евровидение проведут в Украине. В новой целостной Украине, построенной, цветущей, счастливой стране", - заявил Олег Псюк.

После такого ответа зал взорвался аплодисментами.

Музыкант говорит, что они много репетируют, и времени на передышку почти нет. Олег считает, что песня Stefania не оставит равнодушным никого - ни жюри, ни зрителей.

"Мы покажем максимально классный номер и максимально классную песню, которая была написана до войны. Многие люди скучают по своим матерям или воспринимают нашей матерью - Украину. Эта песня очень близка для украинцев и надеюсь, что станет близкой для каждого, кто ее услышит", - сказал он.

Kalush Orchestra с песней Stefania будут выступать 10 мая в первом полуфинале под номером 6.

Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022.

Также сообщалось, что KALUSH Orchestra сняли новый клип к хиту Stefania.

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