Евровидение пройдет в новой Украине: Kalush Orchestra сорвали шквал эмоций в Италии (видео)

"Если получится так, что мы победим, то Евровидение проведут в Украине. В новой целостной Украине, построенной, цветущей, счастливой стране", - заявил Олег Псюк.

После такого ответа зал взорвался аплодисментами.

Музыкант говорит, что они много репетируют, и времени на передышку почти нет. Олег считает, что песня Stefania не оставит равнодушным никого - ни жюри, ни зрителей.

"Мы покажем максимально классный номер и максимально классную песню, которая была написана до войны. Многие люди скучают по своим матерям или воспринимают нашей матерью - Украину. Эта песня очень близка для украинцев и надеюсь, что станет близкой для каждого, кто ее услышит", - сказал он.

Kalush Orchestra с песней Stefania будут выступать 10 мая в первом полуфинале под номером 6.

Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.