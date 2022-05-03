Евровидение 2022: Украину весь мир поддерживает желто-голубыми лентами

"Стефанію" называют пророческой песней

Как отмечает Олег Псюк, песню, с которой KALUSH Orchestra поехали на Евровидение, уже начали называть пророческой.

"Песня посвящена моей маме. Много людей сегодня тоскуют по матерям или воспринимают как "Украина – моя мама", поэтому эта песня сейчас стала им близкой, прямо в сердцах многих украинцев. Многие говорят, что эта песня как бы пророческая и очень актуальна, из-за строчки "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе"… Понятно, почему она так популярна сейчас в Украине. Надеюсь, что она станет популярной и у европейцев", - поделился Псюк.

Он добавил, что сейчас дает по 10-15 интервью в день, в том числе и крупным мировым СМИ. Он рассказывает не только о Евровидении, но и о ситуации в стране, призывает активно помогать Украине.

А по поводу выступления на Евровидении лидер KALUSH говорит так: "У нас очень важная цель – сделать украинскую музыку популярной не только в Украине, но и во всем мире".

Первая репетиция в Турине

Первая репетиция у украинской группы состоялась 30 апреля, а завтра (4 мая) ожидается вторая – на сцене в Арене. Украинская делегация приехала одной из самых первых в Турин, так как выступление KALUSH Orchestra – в начале первого полуфинала. Сейчас приехали уже все делегации.

Украину поддерживают все вокруг

Как сообщила Оксана Скибинская, участники на Евровидении поддерживают Украину желто-голубыми ленточками на одежде.

"Много кто подходит, общается, высказывает свою поддержку Украине, люди завязывают желто-голубые ленточки на поддержку Украины", - рассказала Скибинская.

А Олег Псюк добавил, что перед поездкой в Турин, группа провела промо-тур. В Испании люди уже выучили первые строчки песни.

"Люди уже хорошо выучили первую строчку припева, где слова интернациональные: "Стефані, мамо, мамо Стефанія" и эту часть пели даже временами громче нас", - рассказал лидер KALUSH.

Первый полуфинал Евровидение 2022 состоится в Турине уже 10 мая. KALUSH Orchestra с песней "Стефанія" выступят под номером 6. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале UA:Культура и на платформах "Суспільне мовлення".