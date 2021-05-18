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Евровидение 2021: кто выступит на первом полуфинале и какие у них шансы на победу

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Нидерланды, Вторник 18 мая 2021 16:55
Евровидение 2021: кто выступит на первом полуфинале и какие у них шансы на победу Фото: Евровидение 2021 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Роттердаме стартует Евровидение 2021 и сегодня пройдет первый полуфинал международного конкурса. Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал конкурса – в субботу, 22 мая.

Кто выступит в первом полуфинале, какие есть шансы на победу у этих участников и под каким номером идет представитель Украины – читайте в нашем материале ниже.

Порядок выступлений в первом полуфинале

Жеребьевка на выступления участников была проведена еще в январе 2020 года. Проведение конкурса отменили из-за пандемии, но результаты решили оставить для 2021 года. Поэтому первыми на сцену Евровидение выйдут:

1. Литва

2. Словения

3. Россия

4. Швеция

5. Австралия

6. Северная Македония

7. Ирландия

8. Кипр

9. Норвегия

10. Хорватия

11. Бельгия

12. Израиль

13. Румыния

14. Азербайджан

15. Украина

16. Мальта

Рейтинги букмекеров на фаворитов первого полуфинала

Букмекеры прогнозируют первое место в полуфинале представителю Мальты, второе – певице с Кипра, а на третьем месте оказалась группа Go_A, которая представляет Украину с оригинальной композицией "Шум".

Destiny - Je Me Casse

Elena Tsagrinou - El Diablo

Go_A - SHUM

Четвертое место букмекеры пророчат Литве и замыкает пятерку представительница от России – певица Манижа.

Евровидение 2021: кто выступит на первом полуфинале и какие у них шансы на победу

Скриншот

Рейтинги букмекеров на победителя Евровидение 2021

В общем рейтинге букмекеров коллектив Go_A занимает восьмую позицию. На первом месте – певец из Италии, на втором – представительница Франции, а на третьем – Мальта, которой пророчат победу в первом полуфинале.

Евровидение 2021: кто выступит на первом полуфинале и какие у них шансы на победуСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, где можно будет посмотреть первый полуфинал Евровидение и как проголосовать.

А также рассказывали о том, когда и где можно будет увидеть выступление коллектива Go_A на Евровидение 2021.

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