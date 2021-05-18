Евровидение 2021: кто выступит на первом полуфинале и какие у них шансы на победу

В Роттердаме стартует Евровидение 2021 и сегодня пройдет первый полуфинал международного конкурса. Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал конкурса – в субботу, 22 мая.

Кто выступит в первом полуфинале, какие есть шансы на победу у этих участников и под каким номером идет представитель Украины – читайте в нашем материале ниже.

В общем рейтинге букмекеров коллектив Go_A занимает восьмую позицию. На первом месте – певец из Италии, на втором – представительница Франции, а на третьем – Мальта, которой пророчат победу в первом полуфинале.

Букмекеры прогнозируют первое место в полуфинале представителю Мальты, второе – певице с Кипра, а на третьем месте оказалась группа Go_A, которая представляет Украину с оригинальной композицией "Шум".

Жеребьевка на выступления участников была проведена еще в январе 2020 года. Проведение конкурса отменили из-за пандемии, но результаты решили оставить для 2021 года. Поэтому первыми на сцену Евровидение выйдут:

Напомним, ранее мы писали о том, где можно будет посмотреть первый полуфинал Евровидение и как проголосовать.

А также рассказывали о том, когда и где можно будет увидеть выступление коллектива Go_A на Евровидение 2021.