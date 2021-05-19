Евровидение 2021: стали известны финалисты конкурса и прошла ли Украина

Представители Украины выступали под 15 номером.

Итак, в финал прошли 10 стран: Украина, Бельгия, Швеция, Кипр, Литва, Россия, Мальта, Азербайджан, Израиль, Норвегия.

Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha ("Russian Woman") спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny ("Je Me Casse"), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.

Отметим, что второй полуфинал состоится 20 мая, а окончательный "Гранд-финал" конкурса запланирован на 22 мая.

Солистка Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.

Видео: Go_A выступили на Евровидении с песней "Шум"