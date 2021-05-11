Евровидение 2021: что известно про француженку, которой пророчат победу

Евровидение 2021 стартует уже через неделю и 18 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса. Украина выступит в первом полуфинале, и букмекеры после репетиций в Роттердаме пророчат коллективу Go_A место в первой десятке.

Самые высокие рейтинги сейчас у представительницы Франции – певицы Барбары Прави. Что о ней известно – читайте в нашем материале ниже.

Барбара Прави (урожденная Пьевич) – родилась в Париже 10 апреля 1993 года. 28-летняя певица, актриса и автор многих песен выросла в музыкальной и артистической семье. Ее дедушка по отцовской линии – серб, мать – иранка. Ее рост – всего 165 см и сочетание различных кровей соединило в ней изящество, кучерявые волосы, и иранские черты лица.

Свою музыкальную карьеру Прави начала в 2014 году после знакомства с французским музыкантом Жюлем Жаконелли. Девушка начала сочинять песни самостоятельно, а потом подписала первый контракт со звукозаписывающей компанией. Первым хитом стала композиция Heidi – саундтрек к фильму. Первым самостоятельным синглом Прави стала песня Per grandir в 2017 году. Параллельно девушка много снималась в фильмах.

В конце 2018 года Барбара изменила свой стиль музыки – с поп-жанра на традиционный французский шансон. Кроме авторских композиций для личного исполнения, Прави создавала песни для других музыкантов – Янника Ноа, Жюли Зенатти, Шимен Бади, Джейдена Смита.

Барбара Прави (Фото: instagram.com/babpravi)

В 2019 году Прави создала песню в соавторстве с музыкантом Ижитом для детского Евровидение. Юная французская певица Карла Лаззари заняла с этой композицией пятое место.

Кроме музыки в жизни Барбары Прави есть и другие интересы – она активистка в борьбе с насилием над женщинами и часто участвует в музыкальных инициативах, которые продвигают идеи, связанные с правами женщин. Насколько известно, Барбара Прави поддерживает феминистическое движение. Она не замужем, детей нет.

На счету у артистки 4 мини-альбома и 7 популярных синглов.

Barbara Pravi - Personne d'autre que moi (Clip Officiel)