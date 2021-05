Евровидение 2021: интересные факты, которые вы точно не знали

Кто будет выступать

На Евровидение 2021 будет 17 солисток, 13 солистов, один дуэт и 8 коллективов. Певицы будут представлять: Албанию, Австралию, Азербайджан, Болгарию, Хорватию, Кипр, Францию, Грецию, Ирландию, Израиль, Латвию, Мальту, Молдову, Румынию, Россию, Сан-Марино и Словению.

Певцы: Австрию, Чехию, Эстонию, Грузию, Германию, Нидерланды, Северную Македонию, Норвегию, Польшу, Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию.

Единственный дуэт в этом году будет из Дании.

Коллективы: Бельгию, Финляндию, Исландию, Италию, Литву, Португалию, Сербию и Украину.

На каком языке будут исполнять песни

21 участник исполнит свои песни на английском языке: Австрия, Австралия, Бельгия, Болгария, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Молдова, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Швеция и Великобритания.

На смешанных языках песни будут у Азербайджана, Кипра, Чехии, Германии, Израиля, Мальты и Сан-Марино.

На родных языках будут петь Албания, Дания, Франция, Италия, Испания, Швейцария и Украина.

На других языках, но с использованием английских слов споют представители Сербии.

На двух языках песни представят исполнители из Хорватии, Нидерландов и России.

Возраст исполнителей

Трем музыкантам не исполнилось еще 20 лет: Стефании из Греции всего 18 лет, Дестини с Мальты – 18 лет, Туссе из Швеции – 19 лет.

Самый старший коллектив из Бельгии: Раймонду Гертсу уже 61 год, Гейке Арнарту – 41 год и Алексу Каллиеру – 48 лет.

Какие псевдонимы используют исполнители

Australia: Montaigne’s -Jessica Alyssa Cerro.

Azerbaijan: Efendi’s -Samira Azer gizi Efendiyeva.

Bulgaria: Victoria’s -Victoria Georgieva.

Croatia: Albina’s - Albina Grčić.

Czech Republic: Benny Cristo’s - Ben da Silva Cristóvão.

France: Barbara Pravi’s - Barbara Piévic.

Germany: Jendrik’s - Jendrik Sigwart.

Greece: Stefania’s - Stefania Liberakakis.

Iceland: Daði’s - Daði Freyr Pétursson.

Latvia: Samanta Tīna’s - Samanta Poļakova.

Malta: Destiny’s -Destiny Chukunyere,

North Macedonia: Vasil’s - Vasil Garvanliev.

Norway: TIX’s - Andreas Andresen Haukeland.

Poland: RAFAŁ's - Rafał Brzozowski.

Romania: Roxen’s - Larisa Roxana Giurgiu.

Russia: Manizha’s - Manizha Dalerovna Sangin.

San Marino: Senhit’s - Senhit Zadik Zadik. Flo Rida’s -Tramar Lacel Dillard.

Sweden: Tusse’s - Tousin Michael Chiza.

Switzerland: Gjon’s Tears’ - Gjon Muharremaj.

Кто из музыкантов уже участвовал в конкурсе Евровидение

Австрия: Винсент Буэно был одним из бэк-вокалистов при исполнении песни Running On Air Натана Трента в 2017 году.

Бельгия: участник Hooverphonic Алекс Каллиер стал соавтором бельгийской записи 2018 года для Sennek, A Matter of Time.

Мальта: Destiny была одной из бэк-вокалисток для выступления Мальты Chameleon 2019 года Мишелы Пейс. Кроме того, как победительница детского Евровидение 2015, Destiny ненадолго была представлена ​​на Евровидение 2016.

Молдова: Наряду с Arsenium и Connect-R, Наталья Гордиенко представляла Молдову на Евровидении-2006, заняв 20-е место в финале с Loca.

Северная Македония: Васил был одним из бэк-вокалистов песни Северной Македонии 2019 года Proud by Tamara Todevska.

Сан-Марино: Senhit (тогда Senit) представляла Сан-Марино на Евровидение 2011, где ее песня Stand By заняла 16-е место в полуфинале.

Сербия: Ксения Кнежевич была бэк-вокалисткой у своего отца, Кнеца, в 2015 году с черногорской записью Adio. Саня Вучич представлял Сербию в качестве солиста в 2016 году, заняв 18-е место в финале с Goodbye (Shelter).

Великобритания: Джеймс Ньюман был одним из авторов песен Брендана Мюррея Dying To Try for Ireland в 2017 году.

Кто не родился в той стране, которую будет представлять на Евровидении 2021

Представительница Кипра родилась в Афинах, Греция.

Певица из Греции Стефания родилась в Утрехте, Нидерланды.

Представитель Нидерландов родом из Парамарибо, Суринам.

Певица из России Манижа родилась в Душанбе, Узбекистан.

Представители Сан-Марино: Сенхит родился в Италии, а Фло Рида в Кэрол-Сити, США.

Представитель Швеции Туссе родился в Демократической Республике Конго.