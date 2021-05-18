Евровидение 2021: интересные факты, которые вы точно не знали
В Роттердаме сегодня стартует международный песенный конкурс Евровидение 2021. 18 мая на сцену выйдут участники первого полуфинала, среди них и представители Украины – коллектив Go-A.
На сайте Evrovision.tv собрали интересные факты об участниках и самом конкурсе, о которых большинство фанатов даже не знает. Что стоит знать о Евровидение 2021 – читайте ниже.
Кто будет выступать
На Евровидение 2021 будет 17 солисток, 13 солистов, один дуэт и 8 коллективов. Певицы будут представлять: Албанию, Австралию, Азербайджан, Болгарию, Хорватию, Кипр, Францию, Грецию, Ирландию, Израиль, Латвию, Мальту, Молдову, Румынию, Россию, Сан-Марино и Словению.
Певцы: Австрию, Чехию, Эстонию, Грузию, Германию, Нидерланды, Северную Македонию, Норвегию, Польшу, Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию.
Единственный дуэт в этом году будет из Дании.
Коллективы: Бельгию, Финляндию, Исландию, Италию, Литву, Португалию, Сербию и Украину.
На каком языке будут исполнять песни
21 участник исполнит свои песни на английском языке: Австрия, Австралия, Бельгия, Болгария, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Молдова, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Швеция и Великобритания.
На смешанных языках песни будут у Азербайджана, Кипра, Чехии, Германии, Израиля, Мальты и Сан-Марино.
На родных языках будут петь Албания, Дания, Франция, Италия, Испания, Швейцария и Украина.
На других языках, но с использованием английских слов споют представители Сербии.
На двух языках песни представят исполнители из Хорватии, Нидерландов и России.
Возраст исполнителей
Трем музыкантам не исполнилось еще 20 лет: Стефании из Греции всего 18 лет, Дестини с Мальты – 18 лет, Туссе из Швеции – 19 лет.
Самый старший коллектив из Бельгии: Раймонду Гертсу уже 61 год, Гейке Арнарту – 41 год и Алексу Каллиеру – 48 лет.
Какие псевдонимы используют исполнители
- Australia: Montaigne’s -Jessica Alyssa Cerro.
- Azerbaijan: Efendi’s -Samira Azer gizi Efendiyeva.
- Bulgaria: Victoria’s -Victoria Georgieva.
- Croatia: Albina’s - Albina Grčić.
- Czech Republic: Benny Cristo’s - Ben da Silva Cristóvão.
- France: Barbara Pravi’s - Barbara Piévic.
- Germany: Jendrik’s - Jendrik Sigwart.
- Greece: Stefania’s - Stefania Liberakakis.
- Iceland: Daði’s - Daði Freyr Pétursson.
- Latvia: Samanta Tīna’s - Samanta Poļakova.
- Malta: Destiny’s -Destiny Chukunyere,
- North Macedonia: Vasil’s - Vasil Garvanliev.
- Norway: TIX’s - Andreas Andresen Haukeland.
- Poland: RAFAŁ's - Rafał Brzozowski.
- Romania: Roxen’s - Larisa Roxana Giurgiu.
- Russia: Manizha’s - Manizha Dalerovna Sangin.
- San Marino: Senhit’s - Senhit Zadik Zadik. Flo Rida’s -Tramar Lacel Dillard.
- Sweden: Tusse’s - Tousin Michael Chiza.
- Switzerland: Gjon’s Tears’ - Gjon Muharremaj.
Кто из музыкантов уже участвовал в конкурсе Евровидение
Австрия: Винсент Буэно был одним из бэк-вокалистов при исполнении песни Running On Air Натана Трента в 2017 году.
Бельгия: участник Hooverphonic Алекс Каллиер стал соавтором бельгийской записи 2018 года для Sennek, A Matter of Time.
Мальта: Destiny была одной из бэк-вокалисток для выступления Мальты Chameleon 2019 года Мишелы Пейс. Кроме того, как победительница детского Евровидение 2015, Destiny ненадолго была представлена на Евровидение 2016.
Молдова: Наряду с Arsenium и Connect-R, Наталья Гордиенко представляла Молдову на Евровидении-2006, заняв 20-е место в финале с Loca.
Северная Македония: Васил был одним из бэк-вокалистов песни Северной Македонии 2019 года Proud by Tamara Todevska.
Сан-Марино: Senhit (тогда Senit) представляла Сан-Марино на Евровидение 2011, где ее песня Stand By заняла 16-е место в полуфинале.
Сербия: Ксения Кнежевич была бэк-вокалисткой у своего отца, Кнеца, в 2015 году с черногорской записью Adio. Саня Вучич представлял Сербию в качестве солиста в 2016 году, заняв 18-е место в финале с Goodbye (Shelter).
Великобритания: Джеймс Ньюман был одним из авторов песен Брендана Мюррея Dying To Try for Ireland в 2017 году.
Кто не родился в той стране, которую будет представлять на Евровидении 2021
Представительница Кипра родилась в Афинах, Греция.
Певица из Греции Стефания родилась в Утрехте, Нидерланды.
Представитель Нидерландов родом из Парамарибо, Суринам.
Певица из России Манижа родилась в Душанбе, Узбекистан.
Представители Сан-Марино: Сенхит родился в Италии, а Фло Рида в Кэрол-Сити, США.
Представитель Швеции Туссе родился в Демократической Республике Конго.
Напомним, ранее мы писали о том, кто выступит в первом полуфинале и какие есть у них шансы на победу.