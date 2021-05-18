Євробачення 2021: цікаві факти, які ви точно не знали
У Роттердамі сьогодні стартує Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021. 18 травня на сцену вийдуть учасники першого півфіналу, серед них і представники України – колектив Go-A.
На сайті Evrovision.tv зібрали цікаві факти про учасників і сам конкурс, про які більшість фанатів навіть не знає. Що варто знати про Євробачення 2021 - читайте нижче.
Хто виступатиме
На Євробачення 2021 буде 17 солісток, 13 солістів, один дует і 8 колективів. Співачки представлятимуть: Албанію, Австралію, Азербайджан, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Францію, Грецію, Ірландію, Ізраїль, Латвію, Мальту, Молдову, Румунію, Росію, Сан-Марино і Словенію.
Співаки: Австрію, Чехію, Естонію, Грузію, Німеччину, Нідерланди, Північну Македонію, Норвегію, Польщу, Іспанію, Швецію, Швейцарію та Великобританію.
Єдиний дует цього року буде з Данії.
Колективи: Бельгію, Фінляндію, Ісландію, Італію, Литву, Португалію, Сербію та Україну.
Якою мовою виконуватимуть пісні
21 учасник виконає свої пісні англійською мовою: Австрія, Австралія, Бельгія, Болгарія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Молдова, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Швеція і Великобританія.
На змішаних мовах пісні будуть в Азербайджану, Кіпру, Чехії, Німеччини, Ізраїлю, Мальти та Сан-Марино.
Рідними мовами співатимуть Албанія, Данія, Франція, Італія, Іспанія, Швейцарія та Україна.
Іншими мовами, але з використанням англійських слів заспівають представники Сербії.
Двома мовами пісні представлять виконавці з Хорватії, Нідерландів та Росії.
Вік виконавців
Трьом музикантам не виповнилося ще 20 років: Стефанії з Греції всього 18 років, Дестіні з Мальти – 18 років, Туссе зі Швеції – 19 років.
Найстарший колектив з Бельгії: Раймонду Гертсу вже 61 рік, Гейке Арнарту – 41 рік і Алексу Каллієру – 48 років.
Які псевдоніми використовують виконавці
- Australia: Montaigne’s -Jessica Alyssa Cerro.
- Azerbaijan: Efendi’s -Samira Azer gizi Efendiyeva.
- Bulgaria: Victoria’s -Victoria Georgieva.
- Croatia: Albina’s - Albina Grčić.
- Czech Republic: Benny Cristo’s - Ben da Silva Cristóvão.
- France: Barbara Pravi’s - Barbara Piévic.
- Germany: Jendrik’s - Jendrik Sigwart.
- Greece: Stefania’s - Stefania Liberakakis.
- Iceland: Daði’s - Daði Freyr Pétursson.
- Latvia: Samanta Tīna’s - Samanta Poļakova.
- Malta: Destiny’s -Destiny Chukunyere,
- North Macedonia: Vasil’s - Vasil Garvanliev.
- Norway: TIX’s - Andreas Andresen Haukeland.
- Poland: RAFAŁ's - Rafał Brzozowski.
- Romania: Roxen’s - Larisa Roxana Giurgiu.
- Russia: Manizha’s - Manizha Dalerovna Sangin.
- San Marino: Senhit’s - Senhit Zadik Zadik. Flo Rida’s -Tramar Lacel Dillard.
- Sweden: Tusse’s - Tousin Michael Chiza.
- Switzerland: Gjon’s Tears’ - Gjon Muharremaj.
Хто з музикантів вже брав участь у конкурсі Євробачення
Австрія: Вінсент Буено був одним з бек-вокалістів при виконанні пісні Running On Air Натана Трента у 2017 році.
Бельгія: учасник Hooverphonic Алекс Каллієр став співавтором бельгійського запису 2018 року для Sennek, a Matter of Time.
Мальта: Destiny була однією з бек-вокалісток для виступу Мальти Chameleon 2019 року Мішели Пейс. Крім того, як переможниця Дитячого Євробачення 2015, Destiny ненадовго була представлена на Євробачення 2016.
Молдова: Поряд з Arsenium і Connect-R, Наталія Гордієнко представляла Молдову на Євробаченні-2006, зайнявши 20-е місце у фіналі з Loca.
Північна Македонія: Васил був одним з бек-вокалістів пісні Північної Македонії 2019 року Proud by Tamara Todevska.
Сан-Марино: Senhit (тоді Senit) представляла Сан-Марино на Євробачення 2011, де її пісня Stand By зайняла 16-е місце в півфіналі.
Сербія: Ксенія Кнежевич була бек-вокалісткою у свого батька, Кнеца, у 2015 році з чорногорським записом Adio. Саня Вучич представляв Сербію в якості соліста у 2016 році, зайнявши 18-е місце у фіналі з Goodbye (Shelter).
Великобританія: Джеймс Ньюман був одним з авторів пісень Брендана Мюррея Dying To Try for Ireland у 2017 році.
Хто не народився в тій країні, яку представлятиме на Євробаченні 2021
Представниця Кіпру народилася в Афінах, Греція.
Співачка з Греції Стефанія народилася в Утрехті, Нідерланди.
Представник Нідерландів родом з Парамарібо, Суринам.
Співачка з Росії Маніжа народилася в Душанбе, Узбекистан.
Представники Сан-Марино: Сенхіт народився в Італії, а Фло Ріда в Керол-Сіті, США.
Представник Швеції Туссе народився в Демократичній Республіці Конго.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто виступить у першому півфіналі і які є у них шанси на перемогу.