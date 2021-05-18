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Євробачення 2021: цікаві факти, які ви точно не знали

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Нідерланди, Вівторок 18 травня 2021 19:42
Євробачення 2021: цікаві факти, які ви точно не знали Фото: цікаві факти про учасників Євробачення 2021 (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Анна Шиканова

У Роттердамі сьогодні стартує Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021. 18 травня на сцену вийдуть учасники першого півфіналу, серед них і представники України – колектив Go-A.

На сайті Evrovision.tv зібрали цікаві факти про учасників і сам конкурс, про які більшість фанатів навіть не знає. Що варто знати про Євробачення 2021 - читайте нижче.

Хто виступатиме

На Євробачення 2021 буде 17 солісток, 13 солістів, один дует і 8 колективів. Співачки представлятимуть: Албанію, Австралію, Азербайджан, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Францію, Грецію, Ірландію, Ізраїль, Латвію, Мальту, Молдову, Румунію, Росію, Сан-Марино і Словенію.

Співаки: Австрію, Чехію, Естонію, Грузію, Німеччину, Нідерланди, Північну Македонію, Норвегію, Польщу, Іспанію, Швецію, Швейцарію та Великобританію.

Єдиний дует цього року буде з Данії.

Колективи: Бельгію, Фінляндію, Ісландію, Італію, Литву, Португалію, Сербію та Україну.

Якою мовою виконуватимуть пісні

21 учасник виконає свої пісні англійською мовою: Австрія, Австралія, Бельгія, Болгарія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Молдова, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Швеція і Великобританія.

На змішаних мовах пісні будуть в Азербайджану, Кіпру, Чехії, Німеччини, Ізраїлю, Мальти та Сан-Марино.

Рідними мовами співатимуть Албанія, Данія, Франція, Італія, Іспанія, Швейцарія та Україна.

Іншими мовами, але з використанням англійських слів заспівають представники Сербії.

Двома мовами пісні представлять виконавці з Хорватії, Нідерландів та Росії.

Вік виконавців

Трьом музикантам не виповнилося ще 20 років: Стефанії з Греції всього 18 років, Дестіні з Мальти – 18 років, Туссе зі Швеції – 19 років.

Найстарший колектив з Бельгії: Раймонду Гертсу вже 61 рік, Гейке Арнарту – 41 рік і Алексу Каллієру – 48 років.

Які псевдоніми використовують виконавці

  • Australia: Montaigne’s -Jessica Alyssa Cerro.
  • Azerbaijan: Efendi’s -Samira Azer gizi Efendiyeva.
  • Bulgaria: Victoria’s -Victoria Georgieva.
  • Croatia: Albina’s - Albina Grčić.
  • Czech Republic: Benny Cristo’s - Ben da Silva Cristóvão.
  • France: Barbara Pravi’s - Barbara Piévic.
  • Germany: Jendrik’s - Jendrik Sigwart.
  • Greece: Stefania’s - Stefania Liberakakis.
  • Iceland: Daði’s - Daði Freyr Pétursson.
  • Latvia: Samanta Tīna’s - Samanta Poļakova.
  • Malta: Destiny’s -Destiny Chukunyere,
  • North Macedonia: Vasil’s - Vasil Garvanliev.
  • Norway: TIX’s - Andreas Andresen Haukeland.
  • Poland: RAFAŁ's - Rafał Brzozowski.
  • Romania: Roxen’s - Larisa Roxana Giurgiu.
  • Russia: Manizha’s - Manizha Dalerovna Sangin.
  • San Marino: Senhit’s - Senhit Zadik Zadik. Flo Rida’s -Tramar Lacel Dillard.
  • Sweden: Tusse’s - Tousin Michael Chiza.
  • Switzerland: Gjon’s Tears’ - Gjon Muharremaj.

Хто з музикантів вже брав участь у конкурсі Євробачення

Австрія: Вінсент Буено був одним з бек-вокалістів при виконанні пісні Running On Air Натана Трента у 2017 році.

Бельгія: учасник Hooverphonic Алекс Каллієр став співавтором бельгійського запису 2018 року для Sennek, a Matter of Time.

Мальта: Destiny була однією з бек-вокалісток для виступу Мальти Chameleon 2019 року Мішели Пейс. Крім того, як переможниця Дитячого Євробачення 2015, Destiny ненадовго була представлена на Євробачення 2016.

Молдова: Поряд з Arsenium і Connect-R, Наталія Гордієнко представляла Молдову на Євробаченні-2006, зайнявши 20-е місце у фіналі з Loca.

Північна Македонія: Васил був одним з бек-вокалістів пісні Північної Македонії 2019 року Proud by Tamara Todevska.

Сан-Марино: Senhit (тоді Senit) представляла Сан-Марино на Євробачення 2011, де її пісня Stand By зайняла 16-е місце в півфіналі.

Сербія: Ксенія Кнежевич була бек-вокалісткою у свого батька, Кнеца, у 2015 році з чорногорським записом Adio. Саня Вучич представляв Сербію в якості соліста у 2016 році, зайнявши 18-е місце у фіналі з Goodbye (Shelter).

Великобританія: Джеймс Ньюман був одним з авторів пісень Брендана Мюррея Dying To Try for Ireland у 2017 році.

Хто не народився в тій країні, яку представлятиме на Євробаченні 2021

Представниця Кіпру народилася в Афінах, Греція.

Співачка з Греції Стефанія народилася в Утрехті, Нідерланди.

Представник Нідерландів родом з Парамарібо, Суринам.

Співачка з Росії Маніжа народилася в Душанбе, Узбекистан.

Представники Сан-Марино: Сенхіт народився в Італії, а Фло Ріда в Керол-Сіті, США.

Представник Швеції Туссе народився в Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто виступить у першому півфіналі і які є у них шанси на перемогу.

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