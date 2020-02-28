Евровидение 2020: участие Украины под угрозой срыва

Участие Украины в музыкальном конкурсе Евровидение 2020 находится под угрозой срыва. Причиной этого является арест счетов "Суспільного мовлення", которое отвечает за трансляцию в Украину международного конкурса. Об этом сообщается на странице в Facebook украинского телерадиокомпании.

"Работа Общественного заблокирована: арестованы все счета. Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 18 февраля 2020 и от 20 февраля 2020 №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя", - сказано в сообщении.

Канал получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Сейчас арест счетов делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: Перший.

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: Перший, UA КУЛЬТУРА), всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Украинское радио, UA Радио Луч и UA: Радио Культура).

Кстати, ранее мы писали, что конкурс в Нидерланадах может не состояться из-за вспышки коронавируса в странах Европы.