Евровидение 2019: Верка Сердючка уже успела отличиться (видео)

Евровидение 2019 официально открылось 12 мая Тель-Авиве. На торжественной церемонии, посвященной старту песенного конкурса, присутствовали звезды шоу-бизнеса из разных стран мира. Порадовала своим появлением на оранжевой дорожке (гости и участники Евровидения проходят именно по оранжевой дорожке, а не по красной) и украинская суперстар Верка Сердючка.

Андрей Данилко прибыл в Израиль в компании своей команды и, конечно же, "мамы".

"Май нейм ис Мама. Ай лав Верку Сердючку", - сказала она ведущей по имени Ноа.

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Интересно, что во время общения с ведущей церемонии, у сценичной мамы в руках была бутылка игристого вина ("шампань, чтобы расслабиться", как сказала "мама").

Ведущая шоу, недолго думая, предложила украинским артистам распить алкоголь прямо на оранжевой дорожке в прямом эфире. Верка Сердючка и ее коллеги были не против. Более того, они предложили ведущей к ним присоединиться. Ну, а Ноа не смогла отказать таким позитивным и веселым ребятам из Украины.

"Israel. Eurovision. L'chaim", - сказала Сердючка, поднимая бокал.

Кроме того Верка Сердючка вместе с гостями церемонии спела знаменитый хит, покоривший в 2007 году не только Европу, но и другие континенты. Речь идет о композиции "Dancing Lasha Tumbai" - с ней украинская звезда заняла второе место на конкурсе в Финляндии.

Смотреть "перфоманс" Верки Сердючки во время открытия Евровидения 2019 можно с 1:58:10.

Верка Сердючка на открытии Евровидения 2019

Напомним, что полуфиналы Евровидения 2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая. Верка Сердючка будет участвовать в конкурсе в качестве приглашенной звезды и исполнит песню победительницы прошлогоднего конкурса Нетты Барзилай - "Toy".

Кстати, Styler решил напомнить вам о безумных успехах и досадных неудачах украинских артистов на Евровидении.