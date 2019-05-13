Євробачення 2019: Вєрка Сердючка вже встигла відзначитись (відео)

Євробачення 2019 офіційно відкрилося 12 травня Тель-Авіві. На урочистій церемонії, присвяченій старту пісенного конкурсу, були присутні зірки шоу-бізнесу з різних країн світу. Порадувала своєю появою на помаранчевій доріжці (гості та учасники Євробачення проходять саме по помаранчевій доріжці, а не червоній) і українська суперстар Вєрка Сердючка.

Андрій Данилко прибув в Ізраїль в компанії своєї команди і, звичайно ж, "мами".

"Май нейм іс Мама. Ай лав Вєрку Сердючку", - сказала вона ведучій по імені Ноа.

Скріншот

Цікаво, що під час спілкування з ведучою церемонії, у сценічної мами в руках була пляшка ігристого вина ("шампань, щоб розслабитися", як сказала "мама").

Ведуча шоу, недовго думаючи, запропонувала українським артистам розпити алкоголь прямо на помаранчевій доріжці в прямому ефірі. Вєрка Сердючка та її колеги були не проти. Більш того, вони запропонували ведучій до них приєднатися. Ну, а Ноа не змогла відмовити таким позитивним і веселим гостям з України.

"Israel. Eurovision. L'chaim", - сказала Сердючка, піднімаючи келих.

Крім того Вєрка Сердючка разом з гостями церемонії заспівала знаменитий хіт, який підкорив у 2007 році не тільки Європу, але і інші континенти. Мова йде про композицію "Dancing Lasha Tumbai" - з нею українська зірка зайняла друге місце на конкурсі у Фінляндії.

Дивитися "перфоманс" Вєрки Сердючки під час відкриття Євробачення 2019 можна з 1:58:10.

Вєрка Сердючка на відкритті Євробачення 2019

Нагадаємо, що півфінали Євробачення 2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, а фінал відбудеться 18 травня. Вєрка Сердючка буде брати участь у конкурсі в якості запрошеної зірки і виконає пісню переможниці минулорічного конкурсу Нетти Барзілай - "Toy".

До речі, Styler вирішив нагадати вам про божевільні успіхи і прикрі невдачі українських артистів на Євробаченні.