Евровидение 2019: главные кандидаты на победу (видео)

Евровидение 2019, которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, могут выиграть представители Нидерландов, России, Италии, Швеции или Азербайджана. Именно артистам из этих стран букмекеры пророчат победу в международном песенном конкурсе.

Так, голландец Дункан Лоуренс пользуется наибольшей популярностью у букмекеров. Этот 24-летний артист в своих песнях призывает к толерантности в отношении представителей ЛГБТ. По мнению музыкальных экспертов, именно эта тематика может певцу завоевать симпатии зрителей со всего мира.

Дункан Лоуренс - Arcade

Вторую строчку букмекеры отдают россиянину и возможному любовнику Ани Лорак - Сергею Лазареву. Этот артист, напомним, уже принимал участие в Евровидении - в 2016 году он занял третье место в Стокгольме.

Сергей Лазарев - Scream

Топ-3 потенциальных победителей Евровидения 2019 замыкает итальянец Мамуд. Он уже известен меломанам, так как именно этот артист получил наивысшую награду легендарного фестиваля в Сан-Ремо. Кстати, песню о деньгах, с которой Мамуд триумфировал в Сан-Ремо, он повезет и в Тель-Авив.

Мамуд - Soldi

Джон Лундвик из Швеции с песней "Too Late For Love" также, по мнению букмекеров, претендует на наивысшую награду.

Джон Лундвик - Too Late For Love

В пятерку потенциальных триумфаторов Евровидения 2019 входит и представитель Азербайджана Чингиз с композицией "Truth".

Чингиз - Truth

Напомним, что финал Евровидения пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Специальным гостем шоу станет Мадонна. Выступит в Израиле и украинская супер-стар Верка Сердючка.

Тем временем украинцам не советуют ехать на Евровидение 2019.