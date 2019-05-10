Евровидение 2019: главные кандидаты на победу (видео)

Стало известно, кто может выиграть Евровидение 2019 в Израиле
Евровидение 2019, которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, могут выиграть представители Нидерландов, России, Италии, Швеции или Азербайджана. Именно артистам из этих стран букмекеры пророчат победу в международном песенном конкурсе.
Так, голландец Дункан Лоуренс пользуется наибольшей популярностью у букмекеров. Этот 24-летний артист в своих песнях призывает к толерантности в отношении представителей ЛГБТ. По мнению музыкальных экспертов, именно эта тематика может певцу завоевать симпатии зрителей со всего мира.
Дункан Лоуренс - Arcade
Вторую строчку букмекеры отдают россиянину и возможному любовнику Ани Лорак - Сергею Лазареву. Этот артист, напомним, уже принимал участие в Евровидении - в 2016 году он занял третье место в Стокгольме.
Сергей Лазарев - Scream
Топ-3 потенциальных победителей Евровидения 2019 замыкает итальянец Мамуд. Он уже известен меломанам, так как именно этот артист получил наивысшую награду легендарного фестиваля в Сан-Ремо. Кстати, песню о деньгах, с которой Мамуд триумфировал в Сан-Ремо, он повезет и в Тель-Авив.
Мамуд - Soldi
Джон Лундвик из Швеции с песней "Too Late For Love" также, по мнению букмекеров, претендует на наивысшую награду.
Джон Лундвик - Too Late For Love
В пятерку потенциальных триумфаторов Евровидения 2019 входит и представитель Азербайджана Чингиз с композицией "Truth".
Чингиз - Truth
Напомним, что финал Евровидения пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Специальным гостем шоу станет Мадонна. Выступит в Израиле и украинская супер-стар Верка Сердючка.
Тем временем украинцам не советуют ехать на Евровидение 2019.