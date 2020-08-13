Европу атаковал новый вирус: и это не COVID-19

В Европе активизировался новый вирус менингоэнцефалита. В Испании, а именно в автономии Андалусия, с заболеванием на больничных койках оказались уже 18 человек. Как сообщают в департаменте здравоохранения региона, пять человек находятся в отделении интенсивной терапии, всего выявлено 18 случаев заболевания.

Все пациенты проживают на территории провинции Севилья. При этом вирус не передается от человека к человеку. Предположительно, менингоэнцефалит развивается после укуса комаров вида aedes japonicus (азиатские кустарниковые москиты), которые также являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

В настоящее время власти Андалусии взяли данную ситуацию под контроль, чтобы избежать дальнейшего распространения этого заболевания.

Для справки

Менингоэнцефалит — заболевание, имеющее нейроинфекционный характер, протекающее с одновременным поражением субстанции головного мозга и его оболочек. Выражается изменчивыми очаговыми, оболочечными, инфекционными симптомами. Диагноз фиксируется на базе неврологического обследования, оценки спинномозговой жидкости, результатах МРТ и КТ головного мозга, обследованиях, настроенных на выявление возбудителя. Комплексное лечение состоит из назначения антибактериальных, антивирусных, противогрибковых препаратов в сочетании с симптоматическими и патогенетическими лекарственными средствами.

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