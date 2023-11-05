"Європейці погано розуміють, що відбувається в Україні". Режисерка Дар'я Дрюченко зняла фільм про життя харків'ян у метро

Чому зйомки документальної стрічки "Що далі?", яка розповідає про життя цивільних людей у Харківському метрополітені під час активних обстрілів міста російськими військами, ледь не зупинилися. За що один з героїв картини отримав відзнаку від президента України?

Молода українська режисерка Дар'я Дрюченко, яка на момент початку війни була на останніх термінах вагітності, зняла документальний фільм про життя харків'ян під постійними обстрілами. Цей фільм був показаний в рамках кінофестивалю "Молодість".

Як склалися долі інших учасників проєкту, прем'єра якого нещодавно відбулась на Київському кінофестивалі "Молодість", розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) режисерка фільму Дар'я Дрюченко.

Про що ваш фільм?

Документальна стрічка "Що далі?" - це австрійсько-український проєкт, який розказує історію харків'ян, змушених майже 3 місяці жити на платформі метрополітену, тому що російські війська методично знищують місто обстрілами.

Це історія молодого студента Сергія - єдиного лікаря на платформі, який обслуговує півтори тисячі людей. Викладачки центру Монтессорі Олі, яка щодня займається з дітьми, щоб вберегти їхню психіку від жахів, які кояться навколо.

А ще - вагітної Тетяни та її чоловіка Олега, які попри війну - щасливі, бо очікують на дитину. Цей фільм - про всіх українців, які запитують себе, що буде після війни, що буде далі?

Дар’є, на початку війни ви й самі були вагітні, так?

Це правда. Коли почалась війна, я була на 9 місяці вагітності й сама пережила почуття страху та відповідальності за життя майбутньої дитини. Тому в перший день війни, 24 лютого, виїхала з України.

Через стрес - адже у мене не було жодного уявлення, де я буду жити - ледь не народила в дорозі. Їхала в Німеччиною або Швейцарією: до друзів та партнерів. Втім зупинилась на одну ніч в Австрії, де невдовзі народився мій син Ілай.

Дар'я Дрюченко (фото з особистого архіву)

Як з'явилася ідея зняти кіно про війну в Україні?

Навіть перебуваючи за кордоном я була повністю занурена в інформаційний вир страшних подій, які відбувались в Україні. Через два тижні після пологів мене розривало на шматки від бажання чимось допомогти своїй країні.

Спілкуючись з європейцями, бачила - вони погано розуміють, що відбувається в Україні. Яке зло чинить Росія з мирним населенням. Як знищує життя людей і цілі міста. Саме тоді зрозуміла, що моя місія - розповісти їм правду. Показати, які жахіття відбуваються зовсім поруч.

Я зустрілася зі співвласником віденської продакшн-компанії Sabotage Films Гернотом Шафлером і він повірив у цей проєкт. Гернот одразу сказав, що хоче допомогти Україні й зробить для цього все можливе, знімальна група вже була у Харкові.

На початку роботи ви планували бути ко-продюсеркою проєкту, чому вирішили стати ще й режисеркою?

Так склалися обставини. Річ у тім, що над фільмом "Що далі?" зголосилися працювати двоє молодих українських режисерів. А буквально на другий чи третій день зйомок, вони мені зателефонували та сказали, що йдуть працювати воєнкорами на фронт.

Для мене це був справжній шок. Але я не звикла здаватися, тож вирішила режисувати фільм онлайн. Оператор-постановник Руслан Богдан щовечора присилав мені до Відня відзнятий матеріал. Я його передивлялася та надсилала до Харкова правки та побажання.

Чи були ще моменти, коли зйомки були на межі зриву?

Так. Зйомки проєкту відбувались у квітні 2022 року. У цей час Харків потужно обстрілювали росіяни. Творча команда жила в готелі, а коли місто особливо завзято обстрілювали - ночувала в метро.

Одного разу мені подзвонив Руслан Богдан і сказав, що не може зараз говорити, бо у сусідній з готелем будинок влучив снаряд. В цей момент я була готова призупинити зйомки. Навіть була готова відмовитись від своєї ідеї.

Але команда переконала мене, що фільм треба знімати. Руслан взяв на себе відповідальність за знімальний процес і безпеку людей. Запевнив мене, що все буде добре.

Дар'я Дрюченко (фото з особистого архіву)

Як склалися долі героїв після завершення зйомок?

Викладачка центру Монтессорі Ольга поїхала до Німеччини (ці кадри є у нас в кіно) і до Харкова більше не поверталася. Лише завдяки тому, що кінофестиваль "Молодість" зробив офіційне запрошення для Ольги, вона вперше за півтора року повернулась в Україну. Відчуваю свою причетність до того, що вона побачила свою родину. Зустрілась зі своїм чоловіком та мамою.

Наш молодий лікар, якому на момент зйомок виповнився 21 рік, побував у Кембриджі. Там він пройшов курс навчання і повернувся до України. І хоча Сергій мріяв стати кардіохірургом, став… акушером-гінекологом. Зараз він приймає пологи й першим зустрічає нових українців. За свою роботу на платформі метрополітену він отримав медаль від президента України.

З приводу Олега та Тетяни - вони продовжують жити під Харковом разом з маленькою донечкою. Наразі у них все добре. На жаль, приїхати на прем'єру до столиці вони не змогли.

До речі, поза фільмом залишилось кілька сюжетних ліній - наприклад, неймовірно крута історія двох волонтерів. Ці історії тягнуть на окремий фільм. Можливо так і станеться.

А яка доля очікує фільм "Що далі?"

Ми дуже раді тому, що перший показ фільму "Що далі?" відбувся саме в Україні, на кінофестивалі "Молодість". Ми не заявляли це, як світову прем'єру, бо вже відправили фільм на кілька великих фестивалів - Sundance, Berlinale.

Чекаємо на відповідь організаторів. Сподіваємось, що інші фестивалі теж візьмуть нас у конкурсну програму, або на спеціальні покази. Також відбудеться показ картини у Відні: хочеться, щоб європейці побачили це кіно і зрозуміли, на скільки українці не були готові до війни і як сильно ми всі об’єдналися. І продовжуємо планувати наше майбутнє.

Чи побачить фільм широкий український глядач?

У грудні-січні ми плануємо прокат картини в Україні. Точну дату сказати не можу, бо ми ще не зустрічалися з дистриб'юторами. Але український глядач точно побачить цю страшну і водночас світлу історію.

Чи будуть нові проєкти від Дар’ї Дрюченко?

Так. Є такі плани. Наразі я з маленьким сином живу у Відні, де співпрацюю з австрійськими компаніями. Сподіваюсь, що скоро ми почнемо знімати ще одне австрійсько-українське кіно. Це буде історична картина про австрійську монархію на території західної України.

Ще один проєкт буде створено за підтримки австрійської організації "Домівка" і розповість про українських жінок, які інтегрувалися в австрійське суспільство і просувають свою культуру. Для другого фільму ми шукаємо фінансування. Якщо тема вам близька - звертайтесь.