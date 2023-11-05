"Европейцы плохо понимают, что происходит в Украине". Режиссер Дарья Дрюченко сняла фильм о жизни харьковчан в метро

Почему съемки документальной ленты "Что дальше?", рассказывающей о жизни гражданских людей в Харьковском метрополитене во время активных обстрелов города российскими войсками, едва не остановились. За что один из героев картины получил награду от президента Украины?

Молодой украинский режиссер Дарья Дрюченко, которая на момент начала войны была на последних сроках беременности, сняла документальный фильм о жизни харьковчан под постоянными обстрелами. Этот фильм был показан в рамках кинофестиваля "Молодость".

Как сложились судьбы других участников проекта, премьера которого недавно состоялась на Киевском кинофестивале "Молодость", рассказала для РБК-Украина (проект Styler) режиссер фильма Дарья Дрюченко.

О чем ваш фильм?

Документальная лента "Что дальше?" - это австрийско-украинский проект, рассказывающий историю харьковчан, вынужденных почти 3 месяца жить на платформе метрополитена, потому что российские войска методично уничтожают город обстрелами.

Это история молодого студента Сергея - единственного врача на платформе, обслуживающего полторы тысячи человек. Преподавательницы центра Монтессори Оли, которая ежедневно занимается с детьми, чтобы уберечь их психику от ужасов, которые творятся вокруг.

А еще - беременной Татьяны и ее мужа Олега, которые, несмотря на войну, счастливы, потому что ожидают ребенка. Этот фильм - обо всех украинцах, которые спрашивают себя, что будет после войны, что будет дальше?

Дарье, в начале войны вы и сами были беременны, да?

Это верно. Когда началась война, я была на 9 месяце беременности и сама испытала чувство страха и ответственности за жизнь будущего ребенка. Поэтому в первый день войны, 24 февраля, уехала из Украины.

Из-за стресса - ведь у меня не было никакого представления, где я буду жить - чуть не родила в пути. Ехала в Германию или Швейцарию: к друзьям и партнерам. Впрочем, остановилась на одну ночь в Австрии, где вскоре родился мой сын Илай.

Дарья Дрюченко (фото из личного архива)

Как возникла идея снять кино о войне в Украине?

Даже находясь за границей, я была полностью погружена в информационный водоворот страшных событий, которые происходили в Украине. Через две недели после родов меня разрывало в клочья от желания чем-то помочь своей стране.

Общаясь с европейцами, видела - они плохо понимают, что происходит в Украине. Какое зло делает Россия с мирным населением. Как уничтожает жизнь людей и целые города. Именно тогда поняла, что моя миссия - рассказать им правду. Показать, какие ужасы происходят совсем рядом.

Я встретилась с совладельцем венской продакшн-компании Sabotage Films Гернотом Шафлером, и он поверил в этот проект. Гернот сразу сказал, что хочет помочь Украине и сделает все возможное, съемочная группа уже была в Харькове.

В начале работы вы планировали быть ко-продюсером проекта, почему решили стать еще и режиссером?

Так сложились обстоятельства. Дело в том, что над фильмом "Что дальше?" вызвались работать два молодых украинских режиссера. А буквально на второй или третий день съемок, они мне позвонили по телефону и сказали, что идут работать военкорами на фронт.

Для меня это был шок. Но я не привыкла сдаваться, поэтому решила режиссировать фильм онлайн. Оператор-постановщик Руслан Богдан каждый вечер присылал мне в Вену отснятый материал. Я его пересматривала и посылала в Харьков правки и пожелания.

Были ли еще моменты, когда съемки были на грани срыва?

Да. Съемки проекта проходили в апреле 2022 года. В то время Харьков мощно обстреливали россияне. Творческая команда жила в отеле, а когда город особенно упорно обстреливали - ночевала в метро.

Однажды мне позвонил Руслан Богдан и сказал, что не может сейчас говорить, потому что в соседний с гостиницей дом попал снаряд. В этот момент я была готова приостановить съемку. Даже готова была отказаться от своей идеи.

Но команда убедила меня, что фильм нужно снимать. Руслан взял на себя ответственность за съемочный процесс и сохранность людей. Уверил меня, что все будет хорошо.

Дарья Дрюченко (фото из личного архива)

Как сложились судьбы героев после завершения съемок?

Преподавательница центра Монтессори Ольга уехала в Германию (эти кадры есть у нас в кино) и в Харьков больше не возвращалась. Только благодаря тому, что кинофестиваль "Молодость" сделал официальное приглашение для Ольги, она впервые за полтора года вернулась в Украину. Чувствую свою причастность к тому, что она увидела свою семью. Встретилась со своим мужем и мамой.

Наш молодой врач, которому к моменту съемок исполнился 21 год, побывал в Кембридже. Там он прошел курс обучения и вернулся в Украину. И хотя Сергей мечтал стать кардиохирургом, стал… акушером-гинекологом. Сейчас он принимает роды и первым встречает новых украинцев. За свою работу на платформе метрополитена он получил медаль президента Украины.

По поводу Олега и Татьяны - они продолжают жить под Харьковом вместе с маленькой дочкой. Пока у них все хорошо. К сожалению, приехать на премьеру в столицу они не смогли.

Кстати, вне фильма осталось несколько сюжетных линий - например, невероятно крутая история двух волонтеров. Эти истории тянут на отдельный фильм. Возможно, так и произойдет.

А какая участь ожидает фильм "Что дальше?"

Мы очень рады тому, что первый показ фильма "Что дальше?" состоялся именно в Украине, на кинофестивале "Молодость". Мы не заявляли это как мировую премьеру, потому что уже отправили фильм на несколько крупных фестивалей - Sundance, Berlinale.

Ждем ответа организаторов. Надеемся, что другие фестивали тоже примут нас в конкурсную программу, или на специальные показы. Также состоится показ картины в Вене: хочется, чтобы европейцы увидели это кино и поняли, насколько украинцы не были готовы к войне и как мы все объединились. И продолжаем планировать наше будущее.

Увидит ли фильм широкий украинский зритель?

В декабре-январе планируем прокат картины в Украине. Точную дату сказать не могу, потому что мы еще не встречались с дистрибьюторами. Но украинский зритель точно увидит эту страшную и в то же время светлую историю.

Будут ли новые проекты от Дарьи Дрюченко?

Да. Есть такие планы. Пока я с маленьким сыном живу в Вене, где сотрудничаю с австрийскими компаниями. Надеюсь, что скоро мы начнем снимать еще одно австрийско-украинское кино. Это будет историческая картина об австрийской монархии на территории западной Украины.

Еще один проект будет создан при поддержке австрийской организации "Домівка" и расскажет об украинских женщинах, которые интегрировались в австрийское общество и продвигают свою культуру. Для второго фильма мы ищем финансирование. Если тема вам близка – обращайтесь.