Европейцев "косит" штамм коронавируса не из Китая: что известно

Коронавирус в Европе отличается от того, который впервые обнаружили в китайском Ухане в конце 2019-го года. Речь идет о другом штамме, который "косит" европейцев.

Так считают ученые из Швейцарии и Испании. Им удалось выяснить, что около 80% заражений в Великобритании произошли из-за нового штамма COVID-19. Об этом исследователи написали в своем отчете.

"Значительная часть особенностей этого штамма наблюдается по всей Европе", - утверждают исследователи.

Новый штамм коронавируса получил название 20А.EU1. Он имеет шесть ключевых отличий структуры от SARS-CoV-2.

Предварительно установлено, что мутация начала распространяться из испанских сельскохозяйственных районов. Новый штамм вызвал 60% новых заражений в Ирландии и по 40% в Швейцарии и Франции.

Напомним, что недавно стало известно про новый вид коронавируса, который распространяется по Европе.

Тем временем в Украине по состоянию на 29 октября 7 342 новых случаев коронавируса. Больше всего в Киеве (+577), Харьковской (+575), Хмельницкой (+478), Одесской (+416) и Львовской (+404) областях.

Ранее мы писали, что в Черновцах ужасающая ситуация в одной из больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. Так, на видео попал момент, как задыхающегося мужчину тащат в реанимацию на простынях женщины-медики.

А вот Кабмин принял неожиданное решение перенаправить часть средств с "коронавирусного фонда" на съемку сериалов.