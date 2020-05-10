Европейские перевозчики возобновляют авиарейсы в Украину: какие направления и когда

Несколько европейских авиакомпаний готовятся возобновить рейсы в Украину. Первые полеты в условиях пандемии коронавируса в мире намечаются после окончания с 22 мая карантина в нашей стране.

Венгерский лоукостер Wizz Аir предлагает рейсы в Украину после 23 мая, в том числе и с возможностью обратного вылета в другие страны.

"Чешские авиалинии" (Czech Airlines) намечают возобновление рейсов с 24 мая.

Крупный немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует полеты в Украину только с 1 июня.

Как рассказали в пресс-службе Czech Airlines, в мае компания возобновит работу по отдельным направлениям. Так, в/из Праги можно будет лететь с 24 мая в/из Киева - доступны 7 рейсов в неделю, с 25 мая в/из Одессы - 3 рейса в неделю.

На сайте Wizz Аir начали продавать рейсы в Украину в аэропорт Киев (Жуляны) из Германии, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Словакии, Венгрии, Берлина, Афин, Копенгагена, Таллина.

Авиакомпания Lufthansa предлагает с первого месяца лета рейсы из Киева во многие европейские столицы, включая Лондон и Рим.

Фото: скрин wizzair.com

Фото: скрин lufthansa.com

Ранее сообщалось, что большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров. К слову, четыре датских и шведских филиала Norwegian Air уже объявили о банкротстве.

Напомним, что 8 мая Украина начала открывать пограничные пункты пропуска несмотря на карантин из-за коронавируса. Одним из таких стал КПП Рава-Русская во Львовской области на границе с Польшей.