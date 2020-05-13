Не 36,6? Врачи развеяли мифы о температуре здорового человека

Врачи развеяли миф о температуре тела здорового человека 36,6 (коллаж: РБК-Украина)

Врачи рассказали, какой должна быть температура тела здорового человека

Считается, что температура тела 36,6 является эталоном здорового человека. Но это не совсем так. Даже у абсолютно здорового человека температура может колебаться от 35,5 до 37,2. Этот показатель зависит от разных факторов. Повышение температуры не всегда связано с коронавирусной инфекцией.

Часто так бывает, что температура тела поднимается из-за стресса, психосоматики и нарушении сна. Также она повышается после физической нагрузки и употребления еды.

Некоторые продукты могут изменить температуру тела почти на градус. Острые блюда и приправы могут поднять температуру, а крыжовник зеленых сортов и желтые сливы – наоборот понизить. Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Аникеева в интервью газете "Експрес".

Эксперт подчеркнула, что с утра температура тела будет всегда ниже, а вечером – выше. Но есть люди, для которых 37-37,2 – это обычная температура на протяжении всей их жизни.

По словам врача первой медико-санитарной помощи Андрея Мешко, у старых людей температура обычно на градус ниже, чем 36,6. А для младенцев 37,2 является нормой. Также температура тела зависит от гормонального фона человека. У женщин, которые пребывают в фертильном периоде, температура будет на 0,3-0,5 градуса выше.

Врачи также рассказали, что если температура поднялась и не спадает, то это может свидетельствовать о различных заболеваниях, включая гиперфункцию, и инфекцию в организме.

Медики также отметили, что к ним люди часто обращаются из-за незначительного увеличения температуры. При этом они боятся, что заразились коронавирусом. Но на самом деле причиной повышения температуры является не COVID-19, а паника.

Коронавирус имеет много случаев бессимптомного течения болезни, но если температура поднимается из-за него, то обычно она составляет не менее 38 градусов.

Эксперты говорят, что измерение температуры бесконтактным градусником не совсем верное, поскольку если человек проведет много времени на солнце, его кожа нагреется и покажет увеличенную температуру. То же самое будет, если опустить голову в холодную воду, то температура какое-то время будет ниже реальной.

Напомним, что в Хмельницкой области в городе Староконстантинов больной коронавирусом украинец решил выйти на работу.