В Европе просыпается древний вулкан-убийца: земля начала подыматься

В Германии начал просыпаться древний вулкан, который находится возле озера Айфель. Последний раз он извергался 13 тысяч лет назад. Сейчас ученые заметили его активность и волнуются, что он может окончательно проснуться.

Как сообщает издание Geophysical Journal International, специалисты заметили повышение уровня земли возле древнего подземного вулкана. На данный момент они занимаются научной деятельностью в западной части Германии. Каждый год земля вблизи озера Айфель подымается на 1 мм, отмечают ученые.

Как пишут эксперты, сейчас вулкан начал проявлять активность, но пока что она зафиксирована глубоко под землей. Исследователи допускают мысль, что вулкан может окончательно проснуться При этом раскаленная магма может достигнуть поверхности земли.

На данный момент ученые не могут спрогнозировать, как быстро вулкан может проснуться. Пока что нет особого повода для паники, сообщают специалисты.

Отметим, что при последнем извержении вулкана возле озера Айфель возле этого места очень долгие тысячелетия была мертвая зона.

Вулкан Эйфель - это регион в горах Айфель в Германии, который в значительной степени определяется своей вулканической геологической историей.

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