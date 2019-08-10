По Европе пронесся разрушительный торнадо: шокирующие фото и видео

Вчера, 9 августа, вечером мощный торнадо пронесся по Люксембургу и Голландии. В результате стихии на юге Люксембурга 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. Об этом сообщает Luxemburg Times.

Наибольшие разрушения торнадо нанес жителям Люксембурга, а именно населенным пунктам Башараж и Петанж. Власти намерены поселить в отелях около 60 человек, дома которых стали непригодны к жизни. В Башараже также оборвалась линия электропередач и люди остались без света.

Торнадо пронесся по Люксембургу (фото: twitter.com/InfosFrancaises)

Торнадо появился внезапно, так как ничего не предвещало беды, и метеорологи прогнозировали грозу, но сильный ветер превратился в мощную стихию, которая разрушала все на своем пути.

Торнадо пронесся по Люксембургу (фото: twitter.com)

В день происшествия службы по чрезвычайным ситуациям получили около 1 000 звонков от местных жителей. В районы бедствия направлены подразделения спасательных служб со всей страны.

Торнадо пронесся по Люксембургу (видео: YouTube/L'essentiel Online DE)

Местные предприятия помогли очистить улицы и накрыть крыши домов. В то время как юг страны очень сильно пострадал, на севере проливные дожди затопили улицы в Клерво.

Кроме того, торнадо также был зафиксирован и в Амстердаме. Скорость ветра достигла около 100 км в час. Жители города сообщили о различном ущербе, который нанесла стихия. Торнадо повредил лодки, снес черепицу с крыш и повалил деревья.

Торнадо в Амстердаме (видео: facebook.com/MeteoExpress)

Видео с разбушевавшейся стихией опубликовали многие пользователи сети, которые стали очевидцами происходящего.

Торнадо в Амстердаме (видео: facebook.com/MeteoExpress)

Торнадо в Амстердаме (видео: YouTube/ Disaster Compilations)

Напомним, что в Одессе разбушевалась стихия и люди сняли на видео огромный смерч.

Ранее сообщалось о том, что под Запорожьем пронесся мощный ураган из-за которого летали деревья и крыши.