В Европе начали снимать карантин: все детали

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и продлен пока что до 24 апреля. При этом карантинные меры в стране ужесточили. В свою очередь власти Чехии начали смягчать ограничения, которые были связаны с карантином.

На прошлой неделе в Чехии открылись некоторые магазины, а с 14 апреля гражданам разрешили выезжать за пределы страны по "обоснованным" причинам.

Начиная с 20 апреля следующие ослабления карантина пройдут в пять этапов. Сначала откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов. Также власти разрешат проводить небольшие свадьбы до 10 человек. Об этом сообщает издание iRozhlas.

Следующий этап снятия ограничений начнется с 27 апреля. В стране начнут работать магазины площадью до 200 кв. м., если они не находятся в торговых центрах, площадь которых составляет более 5 тысяч кв. м.

С 11 мая в Чехии откроются магазин площадью до 1 тысячи кв. м., автошколы и тренажерные залы и фитнес-центры без раздевалки. С 25 мая планируется открытие парикмахерских, соляриев, массажных салонов, музеев, галерей и зоопарков.

При этом полностью карантинные ограничения будут сняты только 8 июня. Откроются большие торговые центы, рестораны, кафе, бары, гостиницы, театры и туристические маршруты.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине о послаблении карантина говорить еще рано, поскольку количество зараженных коронавирусом только увеличивается.