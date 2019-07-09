Евробляхи в Украине: Зеленский сделал важное заявление

Проблему "евроблях" в Украине Владимир Зеленский пообещал решить в ближайшем будущем. Об этом президент Украины сказал во время встречи с "евробляхерами" на Закарпатской таможне.

В частности, Зеленский заверил автомобилистов, что после выборов в Раду законодательство о растаможивании автомобилей на еврономерах будет пересмотрено, и владельцам таких машин не придется бояться "драконовских штрафов", которые им грозят уже в августе.

По словам президента, сейчас решить этот вопрос не представляется возможным, так как еще не сформирован новый парламент. Но сразу же после выборов народные депутаты займутся проблемой "евроблях".

Зеленский надеется, что политики нового созыва Верховной Рады не просто прислушаются к его пожеланиям, но и перестанут игнорировать его инициативы в этом вопросе.

Зеленский встретился с "евробляхерами"

Отметим, что не так давно глава президентской партии Дмитрий Разумков заявил, что прописывать законодательство нужно таким образом, чтобы у каждого украинца была реальная возможность купить нормальные автомобиль за приемлемую стоимость.

Напомним, что новые штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в Украине должны были начать действовать с 22 августа 2019 года.