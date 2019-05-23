В ГФС назвали дату введения новых штрафов для владельцев "евроблях"

Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламент отсрочил новые штрафы до 22 августа

Новые штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в Украине начнут действовать с 22 августа 2019 года. Об этом говорится в разъяснении Государственной фискальной службы.

Как отмечается в сообщении, Верховная рада 16 мая приняла изменения в Налоговый кодекс и отложила усиление административной ответственности на 90 суток.

"Таким образом владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций", - говорится в сообщении.

Новые санкции вступают в силу с 22 августа. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичны размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа составит 85 тыс. грн, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Как писало РБК-Украина, льготный период растаможки авто на иностранной регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора. За время льготного периода таможни оформили 218 тыс. транспортных средств. По данным Минфина, на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании.

Планировалось, что штрафы для владельцев "евроблях" начнут действовать с 24 мая.