Евробляхеры нашли еще один способ избавления от автомобилей: почему это опасно

Часть владельцев не успела переоформить документы и сейчас они ищут способы избавиться от этих машин, чтобы не платить сумасшедшие штрафы.

Недавно владельцы евроблях нашли еще один способ избавления от нерастаможенного автомобиля. Об этом сообщает издание UBR.

В конце ноября в сети появилось множество объявлений от компаний и частных лиц о разборке автомобилей с европейскими номерами.

Этот способ и стал новой схемой избавления от автомобиля, который не успели поставить на учет.

Самый простой вариант – сдать автомобиль в компанию по разбору по цене металла. После разборки продажей авто будут заниматься профессионалы.

Водители используют и другой вариант – разбирают автомобиль в собственном гараже, а потом выставляют объявления о продаже запчастей в интернет.

Однако эксперты предупреждают, что этот метод самый рискованный и незаконный. У владельца автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.

"Этот способ абсолютно – нелегальный. Но в большинстве случаев, если машина уже какая-то безнадежная, и на ней уже нельзя передвигаться – нет документов, нет вариантов ее легализовать – несколько сотен евро на разборке за нее, может, можно будет и вернуть", - считает глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Легально сдать автомобиль на разборку невозможно, так как он находится на контроле у государственных органов.

Без официального разрешения с машиной проводить такие манипуляции запрещено.

Избавиться от евробляхи таким способом и избежать наказания могут фактически только те, кто не страховал этот автомобиль, у кого нет ни единого штрафа за нарушение ПДД и их машина не зарегистрирована ни в одной базе.

Если будет установлено, что автовладелец сдал машину на разборку таким незаконным способом, то ему светит штраф в 170 тысяч гривен.

Стоит отметить, что сейчас есть несколько способов решить проблему с евробляхами.

Самым оптимальным способом избавления от штрафа – отдать автомобиль в пользу государства.