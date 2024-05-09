Євробачення 2024: де дивитись другий півфінал, хто виступає і який прогноз

Де подивитися Євробачення

Передшоу та другий півфінал також можна буде дивитися на:

сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"

YouTube-каналі "Євробачення Україна"

Facebook-сторінках "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна".

Трансляція самого півфіналу почнеться о 22:00 за київським часом, а о 21:30 можна буде дивитися передшоу.

Окрім цього, послухати Євробачення можна буде в ефірі "Радіо Промінь". А відеотрансляцію супроводжуватимуть перекладом жестовою мовою.

Де дивитись другий фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)

Хто виступатиме у другому напівфіналі

9 травня на сцену вийдуть представники таких країн:

Мальта

Греція

Албанія

Чехія

Латвія

Нідерланди

Швейцарія

Австрія

Данія

Норвегія

Вірменія

Сан-Марино

Грузія

Бельгія

Естонія

Ізраїль

Норвегія.

Після голосування стане відомо, які саме країни проходять у фінал, який заплановано на 11 травня.

Коли буде фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)

Кому пророкують перемогу на Євробаченні

Букмекери вже оновили прогнози. І нині вважається, що перемогти може Хорватія - артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim". Друге місце пророкують Швейцарії - артисту Nemo з піснею "The Code". А третє місце може отримати Україна - alyona alyona & Jerry Heil та їхня "Teresa & Maria".

Прогнози букмекерів (скріншоти)

Всі пісні учасників Євробачення

Уривки треків, які будуть представлені на конкурсі, вже зібрано в одне велике відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Євробачення.