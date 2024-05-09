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Євробачення 2024: де дивитись другий півфінал, хто виступає і який прогноз

Хто виступатиме на Євробаченні 9 травня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 9 травня о 22:00 за київським часом почнеться другий напівфінал Євробачення 2024. Цього разу виступатимуть 16 країн, серед яких Швейцарія - її представляє Nemo з піснею "The Code". Саме йому нещодавно пророкували перемогу.

Де дивитися Євробачення, хто буде виступати у другому півфіналі та кому букмекери прогнозують перемогу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Eurovision World, "Суспільне".

Де подивитися Євробачення

Передшоу та другий півфінал також можна буде дивитися на:

  • сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"
  • YouTube-каналі "Євробачення Україна"
  • Facebook-сторінках "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна".

Трансляція самого півфіналу почнеться о 22:00 за київським часом, а о 21:30 можна буде дивитися передшоу.

Окрім цього, послухати Євробачення можна буде в ефірі "Радіо Промінь". А відеотрансляцію супроводжуватимуть перекладом жестовою мовою.

Де дивитись другий фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна) 

Хто виступатиме у другому напівфіналі

9 травня на сцену вийдуть представники таких країн:

  • Мальта
  • Греція
  • Албанія
  • Чехія
  • Латвія
  • Нідерланди
  • Швейцарія
  • Австрія
  • Данія
  • Норвегія
  • Вірменія
  • Сан-Марино
  • Грузія
  • Бельгія
  • Естонія
  • Ізраїль
  • Норвегія.

Після голосування стане відомо, які саме країни проходять у фінал, який заплановано на 11 травня.

Коли буде фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)

Кому пророкують перемогу на Євробаченні

Букмекери вже оновили прогнози. І нині вважається, що перемогти може Хорватія - артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim". Друге місце пророкують Швейцарії  - артисту Nemo з піснею "The Code". А третє місце може отримати Україна - alyona alyona & Jerry Heil та їхня "Teresa & Maria".

Прогнози букмекерів (скріншоти)

Всі пісні учасників Євробачення

Уривки треків, які будуть представлені на конкурсі, вже зібрано в одне велике відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Євробачення.

 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Jerry Heil отримала травму під час виступу.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що піарниця Танчинця підтвердила роман зі співаком й розлютила мережу.

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