Євробачення 2024: де дивитись другий півфінал, хто виступає і який прогноз

Вже 9 травня о 22:00 за київським часом почнеться другий напівфінал Євробачення 2024. Цього разу виступатимуть 16 країн, серед яких Швейцарія - її представляє Nemo з піснею "The Code". Саме йому нещодавно пророкували перемогу.
Де дивитися Євробачення, хто буде виступати у другому півфіналі та кому букмекери прогнозують перемогу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Eurovision World, "Суспільне".
Передшоу та другий півфінал також можна буде дивитися на:
Трансляція самого півфіналу почнеться о 22:00 за київським часом, а о 21:30 можна буде дивитися передшоу.
Окрім цього, послухати Євробачення можна буде в ефірі "Радіо Промінь". А відеотрансляцію супроводжуватимуть перекладом жестовою мовою.
Де дивитись другий фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)
9 травня на сцену вийдуть представники таких країн:
Після голосування стане відомо, які саме країни проходять у фінал, який заплановано на 11 травня.
Коли буде фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)
Букмекери вже оновили прогнози. І нині вважається, що перемогти може Хорватія - артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim". Друге місце пророкують Швейцарії - артисту Nemo з піснею "The Code". А третє місце може отримати Україна - alyona alyona & Jerry Heil та їхня "Teresa & Maria".
Прогнози букмекерів (скріншоти)
Уривки треків, які будуть представлені на конкурсі, вже зібрано в одне велике відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Євробачення.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Jerry Heil отримала травму під час виступу.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що піарниця Танчинця підтвердила роман зі співаком й розлютила мережу.