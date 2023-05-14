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У Харкові пролунав вибух

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Харків, Неділя 14 травня 2023 00:15
У Харкові пролунав вибух Фото: війська РФ завдають ударів по Харкову (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, повідомляється про звуки вибухів у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Також, російські війська завдали ракетного удару по Тернополю.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 13 травня, по Україні поширюється повітряна тривога, у низці регіонів чути вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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