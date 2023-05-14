Євробачення 2023: хто переміг у фіналі і яке місце посіла Україна

Як виглядає перша трійка переможців

У фіналі ми побачили виступи 26 учасників. Серед них 20 переможців двох півфіналів і музиканти з країн-засновників конкурсу (Велика Британії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини).

Також у Гранд-фіналі виступив український гурт TVORCHI, який за правом країни-переможця минулого року не брав участь у півфінальному відборі.

Результати Євробачення 2023

1 місце: Loreen (Швеція)

2 місце: Käärijä (Фінляндія)

3 місце: Noa Kirel (Ізраїль)

Україна посіла 6 місце у цього річному пісенному конкурсі, але виступ TVORCHI підкорив серця глядачів. Його називають одним з найемоційніших на пісенному дійстві.

Результати Євробачення 2023

Хто брав участь у фіналі Євробачення 2023

Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"

Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"

Польща: Blanka - "Solo"

Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Франція: La Zarra - "Évidemment"

Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Іспанія: Blanca Palomа - "Eaea"

Швеція: Loreen - "Tattoo"

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Італія: Marco Mengoni - "Due vite"

Естонія: Alika - "Bridges"

Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"

Австралія: Voyager - "Promise"

Бельгія: Gustaph - "Because Of You"

Вірменія: Brunette - "Future Lover"

Молдова: Паша Парфені - "Soarele si Luna"

Україна: TVORCHI - "Heart of Steel"

Норвегія: Alessandra - "Queen Of Kings"

Німеччина: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"

Литва: Monika Linkyte - "Stay"

Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"

Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"

Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Великобританія: Mae Muller - "I Wrote A Song"

KALUSH Orchestra передали статуетку переможця Євробачення

Зазначимо, що співачка мароккансько-берберського походження Loreen (справжнє ім'я Лорін Зінеб Нока Тальяуї) вже вдруге виграє Євробачення.

У 2012 році вона представляла Швецію на пісенному конкурсі в Баку, де здобула перемогу, набравши 372 бали з піснею "Euphoria".

Зауважимо, що Loreen перша жінка, яка виграла Євробачення два рази.

Саме учасниці від Швеції Україна віддала максимум голосів - 12 балів.

Таким чином, країною, яка буде приймати Євробачення 2024, стала Швеція.

Цікаві факти про Loreen

Лорін - комунікабельна та емоційна людина, яка активно підтримує рух за права ЛГБТ-спільноти в Швеції та світі.

Крім музики, Лорін також захоплюється йогою та медитацією, а ще бере участь в благодійних проектах, спрямованих на підтримку сиріт та бездомних тварин.

Співачка дуже активна в соціальних мережах та має мільйони підписників на своїх сторінках в Instagram та Twitter.

Також Лорін відома своєю унікальною стилістикою та ексцентричним образом на сцені, який став її характерною рисою та відрізняє її від інших виконавців.

8 цікавих фактів про Євробачення, які ви не знали

Найперший виступ на Євробаченні був у виконанні Швейцарії. Це сталося у далекому 1956 році.

У 1969 році на Євробаченні було зафіксовано нічию: чотири країни - Франція, Іспанія, Велика Британія і Нідерланди - поділили перше місце.

Гурт ABBA здобув перемогу на Євробаченні 1974 з піснею "Waterloo». Саме після цього шведи стали світовими зірками.

Конкурсна пісня за тривалістю не повинна перевищувати три хвилини.

Найбільшу кількість перемог у Євробаченні мають Ірландія, Швеція та Велика Британія.

Євробачення є найбільшим музичним конкурсом у світі та транслюється у понад 50 країнах світу.

На Євробаченні 2003 року Німеччина вперше в історії конкурсу отримала нуль балів.

Усі пісні на Євробаченні виконуються виключно наживо. При цьому, на сцені не повинно бути більше шести людей.