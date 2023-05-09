Євробачення 2023: дивіться на п'ятірку головних конкурентів України

Незабаром розпочнеться наймасштабніша пісенна подія року - Євробачення 2023. Цьогорічний конкурс пройде в Ліверпулі від імені України. Сьогодні гурту TVORCHI, який представляє Україну, букмекери прогнозують третє місце.
А хто ще конкурує з Україною за лідерську позицію - дивіться нижче в матеріалі Styler.
За букмекерськими даними на сайті конкурсу, найбільш імовірними переможцями на Євробаченні є: Швеція, Фінляндія, Україна, Франція та Іспанія. У відсотковому співвідношенні передбачення такі:
Скриншот: eurovisionworld.com
Попри те, що представницю Швеції співачку Loreen звинувачують у плагіаті конкурсної пісні, її позиція тримається досить міцно. Український гурт "TVORCHI" трималися на першому місці досить тривалий час - до та після перемоги у фіналі Національного відбору.
Виступи п'ятірки лідерів нижче:
Loreen - "Tattoo" (Швеція)
Käärijä - "Cha Cha Cha" (Фінляндія)
TVORCHI - "Heart Of Steel" (Україна)
La Zarra - "Évidemment" (Франція)
Blanca Paloma - "Eaea" (Іспанія)
Головний пісенний конкурс пройде у Великій Британії на ліверпульській арені M&S Bank Arena, що може прийняти одночасно 11 000 глядачів шоу.
Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал відбудеться 13 травня. Оскільки Україна здобула перемогу на Євробаченні 2022, то автоматично проходить до фіналу.
У конкурсі беруть участь 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від свого представництва через фінансові причини. Учасникам від Росії або Білорусі заборонили брати участь.
Раніше ми розповідали, де та коли дивитися перший півфінал Євробачення 2023.