Евровидение 2023: смотрите на пятерку главных конкурентов Украины

В скором времени начнется самое масштабное песенное событие года - Евровидение 2023. Нынешний конкурс пройдет в Ливерпуле от имени Украины. Сегодня группе TVORCHI, представляющей Украину, букмекеры прогнозируют третье место.
А кто еще конкурирует с Украиной за лидерскую позицию - смотрите ниже в материале Styler.
По букмекерским данным на сайте конкурса, наиболее вероятными победителями на Евровидении являются: Швеция, Финляндия, Украина, Франция и Испания. В процентном соотношении предсказания следующие:
Скриншот: eurovisionworld.com
Несмотря на то, что представительницу Швеции певицу Loreen обвиняют в плагиате конкурсной песни, ее позиция держится достаточно крепко. Украинская группа "TVORCHI" держалась на первом месте довольно долго - до и после победы в финале Национального отбора.
Выступления пятерки лидеров ниже:
Loreen - "Tattoo" (Швеция)
Käärijä – "Cha Cha Cha" (Финляндия)
TVORCHI - "Heart Of Steel" (Украина)
La Zarra – "Évidemment" (Франция)
Blanca Paloma - "Eaea" (Испания)
Главный песенный конкурс пройдет в Великобритании на ливерпульской арене M&S Bank Arena, что может принять одновременно 11 000 зрителей шоу.
Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал пройдет 13 мая. Поскольку Украина одержала победу на Евровидении 2022 года, то автоматически проходит в финал.
В конкурсе принимают участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от своего представительства по финансовым причинам. Участникам от России или Белоруссии запретили участвовать.
Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2023 года.